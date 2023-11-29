Таинственная лаборатория. Казахстанцы реконструируют трехэтажное здание в Омске

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Городу55 стало известно, что в трехэтажном здании на Масленникова, 191 появится лаборатория. Для этого здание собираются реконструировать. Медицинское учреждение решило здесь разместить ООО «Клинико-диагностические лаборатории Олимп». Эта сеть медлабораторий активно развита в Казахстане.
Совладельцами омской компании «КДЛ Олимп» как раз являются ООО «Олимп медикал групп» (в учредителях товарищество с ограниченной ответственностью «Медитек» из Казахстана) и Александр Егорушкин.
Проектную документацию для них разработало бюро «Свободный стиль» (с февраля 2023-го владелец — Оксана Яшкина). Положительное заключение экспертизы выдал «Сибрегионэксперт».
Отметим, что фирма, которая собирается оборудовать лабораторию на Масленникова, в прошлом году понесла убытки на сумму 5 млн рублей. В настоящий момент в Омске работает один филиал «КДЛ Олимп» на проспекте Карла Маркса.
Участок площадью 1952 кв. м, на котором расположено реконструируемое здание, как раз предназначен под объекты здравоохранения.