Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Иллюстрация

Таинственная лаборатория. Казахстанцы реконструируют трехэтажное здание в Омске

29 ноября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на Масленникова казахстанцы построят таинственную лабораторию

Разработкой проекта реконструкции занималось омское «Проектное бюро „Свободный стиль“».

Городу55 стало известно, что в трехэтажном здании на Масленникова, 191 появится лаборатория. Для этого здание собираются реконструировать. Медицинское учреждение решило здесь разместить ООО «Клинико-диагностические лаборатории Олимп». Эта сеть медлабораторий активно развита в Казахстане.

Совладельцами омской компании «КДЛ Олимп» как раз являются ООО «Олимп медикал групп» (в учредителях товарищество с ограниченной ответственностью «Медитек» из Казахстана) и Александр Егорушкин.

Проектную документацию для них разработало бюро «Свободный стиль» (с февраля 2023-го владелец — Оксана Яшкина). Положительное заключение экспертизы выдал «Сибрегионэксперт».

Отметим, что фирма, которая собирается оборудовать лабораторию на Масленникова, в прошлом году понесла убытки на сумму 5 млн рублей. В настоящий момент в Омске работает один филиал «КДЛ Олимп» на проспекте Карла Маркса.

Участок на МасленниковаУчасток на Масленникова
Участок на Масленникова
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Участок площадью 1952 кв. м, на котором расположено реконструируемое здание, как раз предназначен под объекты здравоохранения.

Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Реконструкция#Казахстан#Медицина#Проект#Новости#Экспертиза#Здание#Лаборатория#Юлия Истомина
Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
Сегодня, 06:00