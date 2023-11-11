Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Иллюстрация

Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области

11 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области проект больничного комплекса не прошел госэкспертизу

Подготовкой проектной документации занималась компания «АСД-Проект» из Санкт-Петербурга.

Как стало известно Городу55, проект реконструкции больничного комплекса Азовской районной больницы не прошел государственную экспертизу. Выданное заключение оказалось отрицательным.

В проекте речь шла о первом этапе реконструкции больничного комплекса с поликлиникой на 250 посещений в смену. Располагается он на улице Шиллера в селе Азово.

Разработкой проектной документации для «Облстройзаказчика» занималась питерская фирма «АСД-Проект». Соответствующий договор с ней на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий заключили 4 мая прошлого года. Сумма контракта составляет 23,5 млн рублей.

Предполагалось, что больничный комплекс помимо поликлиники будет включать лечебный стационар на 60 коек, лечебно-диагностический корпус на 16 коек, хозяйственный корпус, надземный переход, гараж на 16 машино-мест и внутриплощадочные сети.

Что касается компании-проектировщика, руководит и владеет ей с 2021 года Олег Семенов. В прошлом году выручка ООО «АСД-Проект» составила 33,6 млн рублей. В 2023 году компания не заключила еще ни одного госконтракта. А контракт с «Облстройзаказчиком» является самым крупным для фирмы Семенова.

Добавим, что Город55 обратился в министерство здравоохранения за разъяснениями, почему заключение госэкспертизы оказалось отрицательным. Комментарий ведомство пообещало предоставить в начале следующей недели.

Народ против «Брусники». Омичи потребовали построить поликлинику на Левобережье
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Реконструкция#Минздрав#Здравоохранение#Больница#Поликлиника#Проект#Новости#Азовский район#Экспертиза#Юлия Истомина
Подпишитесь
«Парашюты» для экс-директора. В омском колледже сотрудников оставили без выплат
Сегодня, 03:40
В Омске на Водниках продают двухэтажный коттедж с русской баней за 95 млн рублей
Сегодня, 09:10
Подписано и. о. Уральской «Бруснике» отдали 56 гектаров Левобережья под застройку
Вчера, 11:35
Дрожали окна. Жителей Омской области напугали хлопки в небе, похожие на взрывы
Сегодня, 06:46
Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии
Сегодня, 05:18