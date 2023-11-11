Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Как стало известно Городу55, проект реконструкции больничного комплекса Азовской районной больницы не прошел государственную экспертизу. Выданное заключение оказалось отрицательным.
В проекте речь шла о первом этапе реконструкции больничного комплекса с поликлиникой на 250 посещений в смену. Располагается он на улице Шиллера в селе Азово.
Разработкой проектной документации для «Облстройзаказчика» занималась питерская фирма «АСД-Проект». Соответствующий договор с ней на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий заключили 4 мая прошлого года. Сумма контракта составляет 23,5 млн рублей.
Предполагалось, что больничный комплекс помимо поликлиники будет включать лечебный стационар на 60 коек, лечебно-диагностический корпус на 16 коек, хозяйственный корпус, надземный переход, гараж на 16 машино-мест и внутриплощадочные сети.
Что касается компании-проектировщика, руководит и владеет ей с 2021 года Олег Семенов. В прошлом году выручка ООО «АСД-Проект» составила 33,6 млн рублей. В 2023 году компания не заключила еще ни одного госконтракта. А контракт с «Облстройзаказчиком» является самым крупным для фирмы Семенова.
Добавим, что Город55 обратился в министерство здравоохранения за разъяснениями, почему заключение госэкспертизы оказалось отрицательным. Комментарий ведомство пообещало предоставить в начале следующей недели.