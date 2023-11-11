Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области

Что касается компании-проектировщика, руководит и владеет ей с 2021 года Олег Семенов. В прошлом году выручка ООО «АСД-Проект» составила 33,6 млн рублей. В 2023 году компания не заключила еще ни одного госконтракта. А контракт с «Облстройзаказчиком» является самым крупным для фирмы Семенова.