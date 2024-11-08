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Лаборатория

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2024
Угроза с деревьев: в Омске белки покусали почти 150 человек
В Омской области растет угроза бешенства: за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 3757 инцидентов с укусами, а лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у 17 животных.
8 ноября, 10:13
ГК «Титан» провела для омских журналистов экскурсию по крупнейшему заводу комбикорма
21 октября, 04:17
Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
5 октября, 05:12
«Подарок» от Солнца. Омичей предупредили о надвигающейся магнитной буре
Уже завтра планету может накрыть целой волной магнитных колебаний: специалисты Лаборатории солнечной активности рассказали о целой череде вспышек на Солнце и прогнозируемой магнитной буре повышенного уровня.
28 июля, 04:32
Омичей ждет удар магнитосферы длительностью 6 часов
25 июля, 06:37
ГК «Титан» и Институт катализа СО РАН разработают уникальный катализатор для химпрома
Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом катализа имени Г. К. Борескова разрабатывают инновационную для России технологию синтеза катализаторов гидрирования ацетона, необходимых для производства изопропилового спирта.
19 июня, 13:45
Ученые разработали метод T-REX для хранения ДНК без заморозки
Ученые MIT разработали полимер, который поможет длительно сохранять ДНК без заморозки.
17 июня, 12:18
В Омске задержали иностранца, торгующего органическими наркотиками
Подозрительный автомобиль, проходящий по ориентировке, задерживали сотрудники наркоконтроля и СОБР.
4 апреля, 08:44
Аналитики назвали 3 самые высокооплачиваемые вакансии в Омске
В компании «Авито Работа» омичам назвали, на какие вакансии стоит обратить внимание в феврале.
8 февраля, 02:56
2023
Таинственная лаборатория. Казахстанцы реконструируют трехэтажное здание в Омске
29 ноября 2023, 09:41
24 куста на съемной квартире. Омича задержали за выращивание конопли
1 августа 2023, 05:25
«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Омска нашли превышение метилперкаптана и фенола
11 июля 2023, 10:35
В омских пельменях нашли возбудителей менингита и кишечную палочку
Всего в лаборатории побывало пять образцов. Три из них оказались с «секретом».
30 марта 2023, 05:42
В «Омскэлектро» рассказали о современной лаборатории на колесах для экстренных работ
24 марта 2023, 06:07
Губернатор Бурков встретился с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым
17 марта 2023, 12:38
2022
Омский Россельхознадзор обнаружил в магазинных специях кишечную палочку
Кроме этого в специях были обнаружены другие опасные бактерии и плесень.
19 сентября 2022, 12:10

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