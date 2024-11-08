Лаборатория

Угроза с деревьев: в Омске белки покусали почти 150 человек

В Омской области растет угроза бешенства: за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 3757 инцидентов с укусами, а лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у 17 животных.