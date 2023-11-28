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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

иллюстрация

Будет скользко! Синоптики рассказали о появлении гололедицы на омских дорогах

28 ноября 2023, 06:47
Фото: Город55
иллюстрация
Осадки на этой неделе возможны, но не такие обильные как в последние 14 дней.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, в середине недели не ожидается сильных температурных скачков, однако со среды на четверг вероятно существенное понижение.

В среду, 29 ноября, ночью будет 0… -5 градусов, при прояснении до -10. В светлое время суток воздух прогреется до -3… +2 градусов. Осадков не обещают, но на дорогах возможна гололедица. Юго-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В четверг, 30 ноября, ночью столбик термометра покажет -2… -7 градусов, но местами возможно и -12. Днем температура воздуха составит 0… -5 градусов. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах также будет гололедица. Юго-западный ветер задует с порывами 6-11 м/с.

В пятницу, 1 декабря, ночью похолодает до -2… -7, при прояснении до -12. В светлое время суток ожидается -1… -6 градусов, небольшой снег. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В конце рабочей недели омичам также нужно быть осторожнее на дорогах, ведь высока вероятность появления гололедицы.

Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни
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#Общество#Погода#Снег#Погода в Омске#Омск#Омская область#Гололед#Новости#Гололедица#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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