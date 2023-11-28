Будет скользко! Синоптики рассказали о появлении гололедицы на омских дорогах

В пятницу, 1 декабря, ночью похолодает до -2… -7, при прояснении до -12. В светлое время суток ожидается -1… -6 градусов, небольшой снег. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В конце рабочей недели омичам также нужно быть осторожнее на дорогах, ведь высока вероятность появления гололедицы.