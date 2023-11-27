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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Стало известно, какую погоду ожидать омичам в ближайшие дни

Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни

27 ноября 2023, 13:04
Фото: 1MI

Стало известно, какую погоду ожидать омичам в ближайшие дни

Прогнозом поделилась руководитель ФГБУ Обь-Иртышское УГМС Наталия Криворучко.

Отмечается, что в выходные на территории Омской области среднесуточные показатели температуры отмечались выше климатических значений. Порывы ветра в южной части области достигали 15-23 м/с, в омском аэропорту им. Д. М. Карбышева — 20 м/с.

«Сегодня, 27 ноября, Омская область находится в антициклональном поле, поэтому существенных осадков не ожидается. Близкое расположение теплой и влажной воздушной массы, а также слабый ветер способствовали образованию в ночные часы тумана и гололеда. Эти явления сохранятся и в дневное время. Температурный фон днем составит -3…+2 градуса», — рассказала Наталия Криворучко.

Завтра, 28 ноября, влияние антициклона на область сохранится. Существенных осадков в этот день не ожидается, в отдельных районах возможен туман, гололедные явления. Температура ночью -2…-7 градусов, при прояснении до -12, днем +1…-4.

«Однако со среды Омский регион окажется в циркуляции циклона. Ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -1…-6. Осадки в отдельных районах возобновятся в четверг, 30 ноября. Ветер южных направлений ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температурный фон с 30 ноября по 1 декабря составит ночью -0…-5 градусов, при прояснении до -12, днем — 0…-5», — добавила руководитель ФГБУ Обь-Иртышского УГМС.
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