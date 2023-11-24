Праздник к нам приходит. Стало известно, когда в Омске откроется «Зимний Любинский»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Об этом рассказали в туристском информационном центре Омской области. Тематика, в которой будет украшен проспект в этом году, пока не сообщается, но у омичей есть возможность угадать ее и получить за это приз.
«4 декабря мы раскроем тему этого года и расскажем все секреты полюбившейся омичами локации», — написали в центре.
Однако уже сейчас о ней многое известно. Так, «Зимний Любинский» будет работать с 16 декабря по 21 января. Омичи и гости города смогут посетить ярмарку, ледовый городок, креативные фотозоны и другие пространства. Организатором праздничной площадки является туристский информационный центр при поддержке регионального минкульта.
Напомним, что многие омские учреждения культуры уже подготовили программу праздничных мероприятий. Новогодние представления для детей пройдут в театрах, музеях, домах творчества и других местах. Город55 рассказал о некоторых из них в материале ниже.