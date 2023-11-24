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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Омичам рассказали, когда откроется «Зимний Любинский»

Праздник к нам приходит. Стало известно, когда в Омске откроется «Зимний Любинский»

24 ноября 2023, 11:42
Фото: Туристский информационный центр Омской области

Омичам рассказали, когда откроется «Зимний Любинский»

Новогоднее пространство в центре города начнет работу 16 декабря.

Об этом рассказали в туристском информационном центре Омской области. Тематика, в которой будет украшен проспект в этом году, пока не сообщается, но у омичей есть возможность угадать ее и получить за это приз.

«4 декабря мы раскроем тему этого года и расскажем все секреты полюбившейся омичами локации», — написали в центре.

Однако уже сейчас о ней многое известно. Так, «Зимний Любинский» будет работать с 16 декабря по 21 января. Омичи и гости города смогут посетить ярмарку, ледовый городок, креативные фотозоны и другие пространства. Организатором праздничной площадки является туристский информационный центр при поддержке регионального минкульта.

Напомним, что многие омские учреждения культуры уже подготовили программу праздничных мероприятий. Новогодние представления для детей пройдут в театрах, музеях, домах творчества и других местах. Город55 рассказал о некоторых из них в материале ниже.

Фото: Туристский информационный центр Омской области
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#Любинский проспект#Омск#Праздники#Омская область#Новый год#Зима#Новости#Украшения#Празднование#Украшение#Анастасия Баянова#Новый год 2024
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