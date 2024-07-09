gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Любинский проспект

Выбрать дату
2024
Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
9 июля, 05:46
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
2023
Музыка вернется весной. В Омске на Любинском проспекте отключили лестницу с нотами
29 ноября 2023, 09:27
Праздник к нам приходит. Стало известно, когда в Омске откроется «Зимний Любинский»
Новогоднее пространство в центре города начнет работу 16 декабря.
24 ноября 2023, 11:42
И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки
12 июня 2023, 03:00
Куда съездить в Омской области? В начале лета в городе проведут «Любинский. Travel»
Мероприятие будет длиться шесть часов в выходной день, так что у всех желающих появится возможность узнать о региональном туризме.
18 мая 2023, 02:50
2022
Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация
Новогодние инсталляции появятся на улице Музейной.
21 ноября 2022, 05:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика