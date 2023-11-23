В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель

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Published Сегодня, 05:56
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Со второй попытки администрации Калачинского района удалось найти покупателя для детского сада, расположенного на улице Калнина, 27 в Калачинске. Пустующее в настоящий момент здание дошкольного учреждения вошло в программу приватизации муниципальной собственности. Дети в последние годы посещали другой детсад на Пионерской, 3.
Начальная цена за лот, включающий двухэтажное здание площадью 773,7 кв. м и земельный участок площадью 2590 кв. м, составляла 13,86 млн рублей. Единственный заявившийся на торги участник снизил цену в два раза, до 6,93 млн рублей. Покупателем бывшего здания детсада оказался местный житель Алексей Энс. Известно, что ранее он был начальником Калачинской 4-й дистанции пути — структурного подразделения ЗСЖД.
Мужчина сможет использовать земельный участок для размещения объектов дошкольного, начального и среднего образования. Добавим, что кадастровая стоимость построенного в 1961 году здания составляет 3,9 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Любинском районе учебные заведения разберут на стройматериалы. Покупателей для бывших школ и интернатов нашли на торгах: