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В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель

23 ноября 2023, 05:56
Фото: 1MI
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Житель Омской области купил аварийный детсад, в два раза снизив начальную цену

Двухэтажное здание площадью 773,7 кв. м построили в 1961 году.

Со второй попытки администрации Калачинского района удалось найти покупателя для детского сада, расположенного на улице Калнина, 27 в Калачинске. Пустующее в настоящий момент здание дошкольного учреждения вошло в программу приватизации муниципальной собственности. Дети в последние годы посещали другой детсад на Пионерской, 3.

Начальная цена за лот, включающий двухэтажное здание площадью 773,7 кв. м и земельный участок площадью 2590 кв. м, составляла 13,86 млн рублей. Единственный заявившийся на торги участник снизил цену в два раза, до 6,93 млн рублей. Покупателем бывшего здания детсада оказался местный житель Алексей Энс. Известно, что ранее он был начальником Калачинской 4-й дистанции пути — структурного подразделения ЗСЖД.

Здание детсада в КалачинскеЗдание детсада в Калачинске
Здание детсада в КалачинскеЗдание детсада в Калачинске
Здание детсада в Калачинске
Фото: ГИС Торги

Мужчина сможет использовать земельный участок для размещения объектов дошкольного, начального и среднего образования. Добавим, что кадастровая стоимость построенного в 1961 году здания составляет 3,9 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Любинском районе учебные заведения разберут на стройматериалы. Покупателей для бывших школ и интернатов нашли на торгах:

По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Торги#Детсад#Новости#Приватизация#Здание#Покупка#Калачинский район#Юлия Истомина
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