В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель

Начальная цена за лот, включающий двухэтажное здание площадью 773,7 кв. м и земельный участок площадью 2590 кв. м, составляла 13,86 млн рублей. Единственный заявившийся на торги участник снизил цену в два раза, до 6,93 млн рублей. Покупателем бывшего здания детсада оказался местный житель Алексей Энс. Известно, что ранее он был начальником Калачинской 4-й дистанции пути — структурного подразделения ЗСЖД.