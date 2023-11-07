По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы

По начальной цене в 51,6 тысяч рублей пустили с молотка бывшее двухэтажное здание школы площадью 506,1 кв. м. Расположено оно на улице Школьная в поселке Пролетарский. Приобрел заброшенное здание предприниматель Александр Батт. Мужчина специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и с 1 ноября 2023 года стал директором зарегистрированной в Омске компании «Меркурий».