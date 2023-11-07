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Иллюстрация

По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы

7 ноября 2023, 05:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Предприниматели выкупили разрушенные учебные здания под Омском на стройматериалы

По двум объектам, включенным в программу приватизации, торги не состоялись.

Администрация Любинского района подвела итоги торгов по продаже шести бывших учебных заведений под разбор на стройматериалы. Объекты включили в программу приватизации в надежде, что кто-то заинтересуется железобетонными блоками, шифером, досками и другими материалами, из которых построены здания.

И если по двух объектам — одноэтажному учебному корпусу и спортзалу на улице Спортивной в Любино-Малороссы — торги не состоялись, то остальные четыре лота заинтересовали покупателей.

По начальной цене в 51,6 тысяч рублей пустили с молотка бывшее двухэтажное здание школы площадью 506,1 кв. м. Расположено оно на улице Школьная в поселке Пролетарский. Приобрел заброшенное здание предприниматель Александр Батт. Мужчина специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и с 1 ноября 2023 года стал директором зарегистрированной в Омске компании «Меркурий».

Батт также купил под разбор на строительные материалы и двухэтажное здание интерната площадью 847,6 кв. м. Объект расположен рядом со школой в поселке Пролетарский. Итоговая цена выросла в 10 раз — с 78 тысяч до 803,4 тысяч рублей.

В несколько раз также выросла цена на учебный корпус и общежитие, расположенные на улице Спортивной в Любино-Малороссы. Оба здания построили в 1974 году.

Общежитие за 1,376 млн рублей (начальная цена всего 357,6 тысяч) досталось предпринимателю Дмитрию Торопову. ИП он зарегистрировал в 2006 году и занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. С 2017 года владеет и руководит компанией «МТ-Транс». Бывший учебный корпус купила за 1,288 млн рублей предпринимательница и по совместительству гендиректор ООО «Сибавтострой» Марина Серебрякова.

Добавим, что все предприниматели, победившие на торгах, зарегистрированы в районном поселке Красный Яр и занимаются схожей деятельностью.

Здание школыЗдание школы
Здание учебного корпусаЗдание учебного корпуса
Здание общежитияЗдание общежития
Здание интернатаЗдание интерната
Здание школы
Фото: ГИС Торги
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