В ДТП на «трассе смерти» в Омской области погиб житель Екатеринбурга

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Published Сегодня, 08:31
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Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП в Тюкалинском районе на федеральной трассе Омск — Тюмень, которую за обилие тяжких аварий прозвали «трассой смерти». Там в среду, 22 ноября, столкнулись автомобили Hyundai Equus и автовоз Scania.
«Предварительно, на 500 километре автодороги 37-летний водитель Hyundai вылетел на встречную полосу и практически лоб в лоб столкнулся с большегрузом, которым управлял 71-летний пенсионер», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
После мощного удара легковушка превратилась в груду металлолома, а автовоз слетел в кювет. Предположительный виновник этой аварии получил критические травмы и погиб на месте ЧП. Как выяснил Город55, он был жителем Екатеринбурга.
Что касается водителя фуры, то он зарегистрирован в селе Вазьянка Нижегородской области. Мужчина был госпитализирован в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и политравмой.