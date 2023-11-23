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После удара от леговушки остался только металлолом

В ДТП на «трассе смерти» в Омской области погиб житель Екатеринбурга

23 ноября 2023, 08:31
Фото: УГИБДД по Омской области
После удара от леговушки остался только металлолом

В жуткой аварии на омской трассе погиб житель Екатеринбурга

По информации силовиков, погибший на своем автомобиле выехал на встречную полосу.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП в Тюкалинском районе на федеральной трассе Омск — Тюмень, которую за обилие тяжких аварий прозвали «трассой смерти». Там в среду, 22 ноября, столкнулись автомобили Hyundai Equus и автовоз Scania.

Выехал на «встречку». На омской «трассе смерти» в ДТП с фурой погиб молодой мужчина
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«Предварительно, на 500 километре автодороги 37-летний водитель Hyundai вылетел на встречную полосу и практически лоб в лоб столкнулся с большегрузом, которым управлял 71-летний пенсионер», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

После мощного удара легковушка превратилась в груду металлолома, а автовоз слетел в кювет. Предположительный виновник этой аварии получил критические травмы и погиб на месте ЧП. Как выяснил Город55, он был жителем Екатеринбурга.

Что касается водителя фуры, то он зарегистрирован в селе Вазьянка Нижегородской области. Мужчина был госпитализирован в ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и политравмой.

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