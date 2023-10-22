Дедовщина в омском детдоме, первый снег, новая работа экс-губернатора Буркова

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Событие, которое повергло в шок жителей Омской области и привлекло внимание общественности. В Большеуковском доме детства воспитанницы унизили свою сверстницу из-за опоздания и заставили мыть руками унитазы. Все происходящее подростки записывали на видео, которым в соцсетях поделился юрист Никита Сорокин.
О ситуации высказались губернатор Виталий Хоценко, уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина и зампредседателя правительства, министр образования Иван Кротт. Сегодня с проверкой в учреждении побывали сотрудники прокуратуры и следкома.
Выяснилось, что конфликт произошел еще 15 октября. Проучить девочку решила староста группы из-за ее опоздания на ужин. На работников Большеуковского дома детства возбудили уголовное дело о халатности. Также следователи проверять информацию о других фактах избиения детей в детдоме.
На этой неделе в городе и области произошло сразу несколько смертельных аварий. В ночь на понедельник трое омичей разбились насмерть на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменской области. Водитель, скорее всего, уснул за рулем, что и привело к трагическим событиям.
Вечером 16 октября на Московке легковушка врезалась во внедорожник, а после отлетела в фонарный столб. Как итог водитель легкового авто погиб на месте, его пассажиры попали в больницу. По факту крупной аварии возбудили уголовное дело. Еще одна авария с летальным исходом произошла 17 октября на дороге Омск — Русская Поляна. Мужчина на легковушке сбил неизвестного пешехода.
В Большереченском районе 61-летний водитель сбил насмерть двух пешеходов, которые шли по краю дороги, и скрылся с места происшествия. Не обошлось и без ДТП с участием общественного транспорта, к счастью, без погибших: мужчина пьяным сел за руль авто, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил маршрутку № 222. В салоне в этот момент находилось восемь человек, медпомощь понадобилась 59-летней женщине.
Неделя была «богатой» на различные жуткие ситуации. Представляем вам традиционный криминальный дайджест:
На скандально известную в Омске стримершу «Кипишную», которая сейчас, правда, живет в Московской области, снова обратил внимание глава Следкома России Александр Бастрыкин. Женщина продолжает вести прямые эфиры, во время которых не обращает внимание на плач своего маленького ребенка, учит старших детей ругаться матом и не кормит их.
Стало известно, где теперь работает Александр Бурков, ушедший в отставку с поста губернатора Омской области в марте 2023-го. Официально экс-глава региона устроился на «Уралвагонзавод». На предприятии Бурков занимает одну из руководящих должностей и будет отвечать за трудоустройство заключенных в Свердловской области.
И еще несколько политических новостей. Депутаты Омского горсовета обсудили судьбу мандата, освободившегося 5 сентября после смерти Виталия Путинцева. Преемника планируют выбрать 14 января следующего года. Обойдутся выборы, кстати, в 4,2 млн рублей.
Депутаты Заксобрания Омской области в четверг, 19 октября, собирались на пленарном заседании. Во время него выбрали еще одного заместителя для председателя регионального парламента Александра Артемова. Им стал 47-летний Павел Коренной.
В пятницу, 20 октября, в Омск прибыл новый митрополит Омский и Таврический Дионисий. Он совершил молебен в в Успенском кафедральном соборе и попросил не считать его «временщиком».
До Нового года больше двух месяцев, но магазины уже начали готовиться к празднику. В одном из городских гипермаркетов еще недавно актуальные канцелярские стенды сменились празднично-зимними. Город55 посмотрел, какие новогодние товары можно найти на стендах:
А вот тепло, к сожалению, покинуло регион. Уже в субботу, 21 октября, на севере Омской области выпал снег. Прогнозы синоптиков омичей не порадуют: ночью будет минусовая температура, также жителей предупреждают о снеге, дожде, мощном ветре и гололедных явлениях.
С подрядчиками на социально-значимых объектах Омска и области не все гладко. Компания «Данстрой», выполняющая капремонт в городской школе №3, пока работает на объекте, хоть и предприняла ранее попытку посудиться с депстроем.
При этом дом на 6-й Станционной, который строят для переселенцев из аварийного жилья, чуть не остался без подрядчика. Контракт с «Домостроительным комбинатом-3» пришлось расторгнуть из-за отставания в полгода, которое никак не удавалось сократить.
Продолжать «проблемную» стройку поручили ООО «СМУ № 1», контракт с этой компанией уже заключили. Проверили на этой недели и затянувшуюся стройку школы в Горьковском. На объекте побывал новый прокурор Горьковского района Виктор Копыльцов, указавший подрядчику на необходимость сдать объект, а органам власти — проконтролировать работы.
Неспокойно началась неделя в Любинской школе №1, 16 октября там обрушилась штукатурка наружной стены. После проведенного визуального осмотра комиссия заявила, что никакой угрозы нет и занятия можно возобновить. Подробнее в проблеме разобрался корреспондент Города55:
И еще парочка строительных новостей, которых было немало на этой неделе. После сноса аварийных домов на Московке остались кучи строительного мусора. На нескольких «проблемных» домах с обманутыми дольщиками возобновились работы. Так, долгострой на Перелета, 2 обещают сдать до конца следующего года.
Для еще одного долгостроя, на пересечении улиц Конева и Ватутина, который в октябре прошлого года продали на торгах за 2,6 млн рублей, ищут нового владельца. Только цена выросла до 35 млн.
Компания Олега Золотова «Завод строительных конструкций № 1» сдала в эксплуатацию очередную новостройку на Завертяева. Двухкомнатные квартиры в ней продают по цене от 5,5 млн рублей. А в Нефтяниках появится новый жилой квартал «Мирапорт». Проект первого дома на месте бывшей грузовой пристани деревообрабатывающего завода уже получил положительное заключение экспертизы. Застройщик — компания «Причал 55». Посмотрите, как будет выглядеть ЖК по эскизному проекту:
Утренняя и вечерняя давка в общественном транспорте — явления, с которыми теперь приходится жить омичам. В пятницу, 20 октября, на автобусах решили проехаться сотрудники прокуратуры и городской администрации. Спойлер: прокурор остался недоволен поездкой. В целом за год прокуратура выявила больше тысячи нарушений в работе общественного транспорта:
В самой администрации произошло важное назначение, касающееся пассажирских перевозок. В департаменте транспорта на должность замдиректора пришел работать Сергей Фальковский.
В начале недели омичам сообщили, что проезд по Бульвару Архитекторов будет до июля следующего года. Что ж, надеемся, такие ограничения пройдут не зря, и результат после реконструкции горожан порадует.
Неделя начиналась с подтверждения новости, которую Город55 озвучил еще 13 октября, — расторжение контракта с нападающим Павлом Куликовым. В этом сезоне хоккеист успел сыграть за «Авангард» девять матчей, но очков так и не набрал. У 18-летнего защитника Михаила Гуляева все наоборот: в текущем сезоне он провел 17 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+5». В итоге руководство хоккейного клуба продлило с Гуляевым контракт на три года.
Что касается матчей, то здесь у «Авангарда» не все идет гладко. 18 октября «ястребы» встретились с с подмосковным «Витязем». По итогу встречи они упустили преимущество в две шайбы и потерпели разгромное поражение со счетом 5:2 в пользу «Витязя». Главный тренер Михаил Кравец назвал игру во втором периоде безобразной и отметил, что команда не имеет права так бездарно играть перед своими болельщиками.
Еще один проигрыш «Авангард» «заработал» 20 октября, встретившись с тольяттинской «Ладой». На выезде у «ястребов» снова ничего не получилось: матч завершился со счетом 3:5 в пользу «Лады».