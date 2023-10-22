Дедовщина в омском детдоме, первый снег, новая работа экс-губернатора Буркова

В Большереченском районе 61-летний водитель сбил насмерть двух пешеходов, которые шли по краю дороги, и скрылся с места происшествия. Не обошлось и без ДТП с участием общественного транспорта, к счастью, без погибших: мужчина пьяным сел за руль авто, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил маршрутку № 222. В салоне в этот момент находилось восемь человек, медпомощь понадобилась 59-летней женщине.