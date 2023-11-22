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На трассе Тюмень-Омск при столкновении с фурой погиб молодой мужчина

Выехал на «встречку». На омской «трассе смерти» в ДТП с фурой погиб молодой мужчина

22 ноября 2023, 10:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе Тюмень-Омск при столкновении с фурой погиб молодой мужчина

Водитель грузовика выжил, но с травмами был госпитализирован.

Сегодня днем, 22 ноября, в Омской области произошла серьезная авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 12:40.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1986 года рождения на Hyundai двигался по дороге Тюмень-Омск. В районе 500 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania. На прицепе находились несколько ГАЗелей. За рулем фуры был мужчина 1952 года рождения.

По итогу водитель легковушки погиб на месте столкновения, а водителя грузовика доставили в больницу. Пока что трасса частично закрыта из-за ДТП, для автомобилистов доступна только одна полоса.

Правоохранительные органы запустили проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позже.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с фурой#Новости#Смертельная авария#Алина Ясинская
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