Выехал на «встречку». На омской «трассе смерти» в ДТП с фурой погиб молодой мужчина

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:23
Сегодня днем, 22 ноября, в Омской области произошла серьезная авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 12:40.
По предварительным данным ведомства, мужчина 1986 года рождения на Hyundai двигался по дороге Тюмень-Омск. В районе 500 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania. На прицепе находились несколько ГАЗелей. За рулем фуры был мужчина 1952 года рождения.
По итогу водитель легковушки погиб на месте столкновения, а водителя грузовика доставили в больницу. Пока что трасса частично закрыта из-за ДТП, для автомобилистов доступна только одна полоса.
Правоохранительные органы запустили проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позже.