Выехал на «встречку». На омской «трассе смерти» в ДТП с фурой погиб молодой мужчина

По предварительным данным ведомства, мужчина 1986 года рождения на Hyundai двигался по дороге Тюмень-Омск. В районе 500 километра он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania. На прицепе находились несколько ГАЗелей. За рулем фуры был мужчина 1952 года рождения.