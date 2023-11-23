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Отчуждение помещения в элитной многоэтажке на Масленникова осталось неоспоренным

Суд отказался отменять сделку обанкротившейся «ДСК-7» с ее бывшим владельцем

23 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI

Отчуждение помещения в элитной многоэтажке на Масленникова осталось неоспоренным

Заявление конкурсного управляющего Натальи Костяковой осталось без удовлетворения.

Арбитражный суд Омской области принял определение по иску конкурсного управляющего «Домостроительной компании-7» Натальи Костяковой. Последняя оспорила сделку по отчуждению принадлежавшего фирме нежилого помещения в многоэтажке на улице Масленникова, но судьи ее не поддержали.

Спорное помещение в свое время перешло к Александру Макарову и Елене Бурдель. Последняя является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СМУ-2016», а в прошлом была собственницей ООО «Омскмонолит». Макаров — основатель и первый бенефициар (в 2002–2010 годах) «ДСК-7», занимавший в течение 7 месяцев 2006 года пост гендиректора этой компании.

Напомним: «ДСК-7» была признана несостоятельным должником еще в 2020 году. Эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3» и «Утиная Гора», элитного дома на улице Масленникова, 58 (именно в этом доме расположено спорное помещение).

Костякова уже пыталась оспорить отчуждение в пользу Макарова одного из активов «ДСК-7»: тогда речь шла о здании на 4-й Транспортной, где расположен торговый дом «Император». В сентябре 2023 года она добилась возвращения «ДСК-7» здания на Госпитальной, которое до этого перешло к предпринимателю Станиславу Александровичу Макарову — директору компании «ДСК-3», по заявлению которой начали банкротить «ДСК-7», компаньону Александра Макарова по ООО «ДСК-Комфорт».

Управляющий «ДСК-7» добился возвращения компании здания на Госпитальной
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#ДСК-7
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