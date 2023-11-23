Суд отказался отменять сделку обанкротившейся «ДСК-7» с ее бывшим владельцем

Костякова уже пыталась оспорить отчуждение в пользу Макарова одного из активов «ДСК-7»: тогда речь шла о здании на 4-й Транспортной, где расположен торговый дом «Император». В сентябре 2023 года она добилась возвращения «ДСК-7» здания на Госпитальной, которое до этого перешло к предпринимателю Станиславу Александровичу Макарову — директору компании «ДСК-3», по заявлению которой начали банкротить «ДСК-7», компаньону Александра Макарова по ООО «ДСК-Комфорт».