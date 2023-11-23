Суд отказался отменять сделку обанкротившейся «ДСК-7» с ее бывшим владельцем

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Арбитражный суд Омской области принял определение по иску конкурсного управляющего «Домостроительной компании-7» Натальи Костяковой. Последняя оспорила сделку по отчуждению принадлежавшего фирме нежилого помещения в многоэтажке на улице Масленникова, но судьи ее не поддержали.
Спорное помещение в свое время перешло к Александру Макарову и Елене Бурдель. Последняя является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СМУ-2016», а в прошлом была собственницей ООО «Омскмонолит». Макаров — основатель и первый бенефициар (в 2002–2010 годах) «ДСК-7», занимавший в течение 7 месяцев 2006 года пост гендиректора этой компании.
Напомним: «ДСК-7» была признана несостоятельным должником еще в 2020 году. Эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3» и «Утиная Гора», элитного дома на улице Масленникова, 58 (именно в этом доме расположено спорное помещение).
Костякова уже пыталась оспорить отчуждение в пользу Макарова одного из активов «ДСК-7»: тогда речь шла о здании на 4-й Транспортной, где расположен торговый дом «Император». В сентябре 2023 года она добилась возвращения «ДСК-7» здания на Госпитальной, которое до этого перешло к предпринимателю Станиславу Александровичу Макарову — директору компании «ДСК-3», по заявлению которой начали банкротить «ДСК-7», компаньону Александра Макарова по ООО «ДСК-Комфорт».