Управляющий «ДСК-7» добился возвращения компании здания на Госпитальной

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Арбитражный суд Омской области принял вчера, 12 сентября, определение по иску конкурсного управляющего «ДСК-7» Натальи Костяковой. Последняя оспорила сделку по отчуждению принадлежавшего фирме здания по адресу Госпитальная, 19Б (это рядом с Фрунзенским мостом), и судья встал на ее сторону.
Теперь весь этот актив должен быть возвращен «ДСК-7». Большая часть помещений, 7219 кв. м. в общей сложности, на данный момент принадлежит ИП Станиславу Макарову, а остальные 420 кв. м. принадлежат ООО «Домостроительный комбинат-3». «ДСК-7» получит еще и денежную компенсацию.
— Взыскать с ООО «Домостроительный комбинат-3» в пользу ООО «Домостроительная компания-7» денежные средства в размере 3 290 163,34 рублей, — говорится в определении суда.
Напомним: компания «ДСК-7», известная как застройщик «Кристалла-3», микрорайона «Утиная Гора» и элитного дома на улице Масленникова, 58, была признана банкротом еще в 2020 году. Сейчас она проходит стадию конкурсного производства. В текущем году конкурсному управляющему Наталье Костяковой удалось продать один из важнейших активов фирмы — нежилое помещение в том самом здании на Масленникова. Можно предположить, что дом на Госпитальной тоже будет выставлен на торги после улаживания всех формальностей.