Управляющий «ДСК-7» добился возвращения компании здания на Госпитальной

Напомним: компания «ДСК-7», известная как застройщик «Кристалла-3», микрорайона «Утиная Гора» и элитного дома на улице Масленникова, 58, была признана банкротом еще в 2020 году. Сейчас она проходит стадию конкурсного производства. В текущем году конкурсному управляющему Наталье Костяковой удалось продать один из важнейших активов фирмы — нежилое помещение в том самом здании на Масленникова. Можно предположить, что дом на Госпитальной тоже будет выставлен на торги после улаживания всех формальностей.