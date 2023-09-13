Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Фемида

Управляющий «ДСК-7» добился возвращения компании здания на Госпитальной

13 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Фемида
Отчуждение этого актива было оспорено через суд.

Арбитражный суд Омской области принял вчера, 12 сентября, определение по иску конкурсного управляющего «ДСК-7» Натальи Костяковой. Последняя оспорила сделку по отчуждению принадлежавшего фирме здания по адресу Госпитальная, 19Б (это рядом с Фрунзенским мостом), и судья встал на ее сторону.

Теперь весь этот актив должен быть возвращен «ДСК-7». Большая часть помещений, 7219 кв. м. в общей сложности, на данный момент принадлежит ИП Станиславу Макарову, а остальные 420 кв. м. принадлежат ООО «Домостроительный комбинат-3». «ДСК-7» получит еще и денежную компенсацию.

— Взыскать с ООО «Домостроительный комбинат-3» в пользу ООО «Домостроительная компания-7» денежные средства в размере 3 290 163,34 рублей, — говорится в определении суда.

Напомним: компания «ДСК-7», известная как застройщик «Кристалла-3», микрорайона «Утиная Гора» и элитного дома на улице Масленникова, 58, была признана банкротом еще в 2020 году. Сейчас она проходит стадию конкурсного производства. В текущем году конкурсному управляющему Наталье Костяковой удалось продать один из важнейших активов фирмы — нежилое помещение в том самом здании на Масленникова. Можно предположить, что дом на Госпитальной тоже будет выставлен на торги после улаживания всех формальностей.

Управляющий «ДСК-7» отстоял в Верховном суде право на многомиллионное вознаграждение
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ДСК-7
Подпишитесь
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Вчера, 12:15
Каждому пассажиру рейса Сочи-Омск «Уральские авиалинии» выплатят по 100 тысяч
Сегодня, 07:44
Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни
Сегодня, 08:51
Омские чиновники начали подготовку к празднованию Нового года
Сегодня, 09:53
Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ
Сегодня, 08:07
5 способов сократить ежедневные расходы
Сегодня, 03:00