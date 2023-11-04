Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

иллюстрация

Впечатлил девушку. Убившего родных бабушек омича отправили в СИЗО на два месяца

4 ноября 2023, 07:35
Фото: Город55
иллюстрация

Убившего родных бабушек молодого омича отправили в СИЗО на два месяца

Тела задушенных женщин спустя три дня обнаружила их родственница.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили об избрании меры пресечения 23-летнему фигуранту уголовного дела об убийстве двух пожилых женщин (п., а ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его подозревают в расправе над родственницами.

По информации следствия, молодой человек готовился к преступлению бабушки и прабабушки. Он приехал к ним в деревню Сягаевка, чтобы забрать деньги. Внук задушил сначала одну, а потом вторую женщину. Забрав 500 тыс рублей он потратил их на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки.

Видео: СУ СК РФ по Омской области

Куйбышевский районный суд постановил заключить обвиняемого под стражу на 1 месяц и 25 суток.

«Основанием послужило то, что обвиняемый тщательно готовился к преступлению, пытался скрыть следы преступления и оказывал воздействие на свидетеля, поэтому, находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, а также воспрепятствовать расследованию и совершить другое преступление», — объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Ранее он не был судим. Добавим, что тела обнаружила спустя три дня после убийства родственница. Она приехала в деревню, так как пенсионерки не выходили на связь. Одна лежала на диване в пристройке, а другая — у себя в комнате.

Убил внук. Появились подробности страшного преступления в деревне Омской области
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Убийство#Уголовное дело#СУ СКР Омской области#Мера пресечения#Заключение под стражу#Алина Ясинская
Подпишитесь
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
Сегодня, 04:18
Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Сегодня, 07:38
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
Сегодня, 05:16
Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко
Сегодня, 06:02
Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
Сегодня, 05:25
Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске
Сегодня, 08:07