Впечатлил девушку. Убившего родных бабушек омича отправили в СИЗО на два месяца

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили об избрании меры пресечения 23-летнему фигуранту уголовного дела об убийстве двух пожилых женщин (п., а ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его подозревают в расправе над родственницами.
По информации следствия, молодой человек готовился к преступлению бабушки и прабабушки. Он приехал к ним в деревню Сягаевка, чтобы забрать деньги. Внук задушил сначала одну, а потом вторую женщину. Забрав 500 тыс рублей он потратил их на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки.
Куйбышевский районный суд постановил заключить обвиняемого под стражу на 1 месяц и 25 суток.
«Основанием послужило то, что обвиняемый тщательно готовился к преступлению, пытался скрыть следы преступления и оказывал воздействие на свидетеля, поэтому, находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, а также воспрепятствовать расследованию и совершить другое преступление», — объяснили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Ранее он не был судим. Добавим, что тела обнаружила спустя три дня после убийства родственница. Она приехала в деревню, так как пенсионерки не выходили на связь. Одна лежала на диване в пристройке, а другая — у себя в комнате.