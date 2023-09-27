В Омске на директора фирмы завели дело за неуплату налогов на сумму больше 100 млн

«СпецСтройЛогистика» была зарегистрирована в 2014 году. Ее единственным учредителем и генеральным директором с того момента является предприниматель Алексей Дурнов. Основным видом деятельности компании значится оптовая торговля станками, и в 2018 году на этом поприще фирма заработала порядка 1.4 млрд рублей, однако потом финансовые показатели значительно упали.