В Омске на директора фирмы завели дело за неуплату налогов на сумму больше 100 млн

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Омские следователи завели уголовное дело за неуплату налогов на директора компании «СпецСтройЛогистика», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Как считает следствие, подозреваемый с 2018 по 2020 годы уклонился от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в общей сумме более 108,5 млн рублей. Директор организации вносил в декларации ложные сведения.
Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
«СпецСтройЛогистика» была зарегистрирована в 2014 году. Ее единственным учредителем и генеральным директором с того момента является предприниматель Алексей Дурнов. Основным видом деятельности компании значится оптовая торговля станками, и в 2018 году на этом поприще фирма заработала порядка 1.4 млрд рублей, однако потом финансовые показатели значительно упали.
Ранее Город55 подробно рассказывал о деятельности «СпецСтройЛогистики».