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Published Сегодня, 10:24

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В Омске на директора фирмы завели дело за неуплату налогов на сумму больше 100 млн

27 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
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Руководитель организации «СпецСтройЛогистика» в течение трех лет вносил ложные сведения в декларации. Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Омские следователи завели уголовное дело за неуплату налогов на директора компании «СпецСтройЛогистика», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Как считает следствие, подозреваемый с 2018 по 2020 годы уклонился от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в общей сумме более 108,5 млн рублей. Директор организации вносил в декларации ложные сведения.

Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

«СпецСтройЛогистика» была зарегистрирована в 2014 году. Ее единственным учредителем и генеральным директором с того момента является предприниматель Алексей Дурнов. Основным видом деятельности компании значится оптовая торговля станками, и в 2018 году на этом поприще фирма заработала порядка 1.4 млрд рублей, однако потом финансовые показатели значительно упали.

Ранее Город55 подробно рассказывал о деятельности «СпецСтройЛогистики».

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#Происшествия#Преступление#Омская область#Уголовное дело#СК России#Директор#Мера пресечения#Евгений Игишев
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