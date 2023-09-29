55 кустов конопли. Ради выращивания жители Омской области поострили дома теплицу

Ими оказались жители Муромцевского района. Мужчины занимались выращиванием конопли в домашних условиях. Во время проведения операции «МАК — 2023» все они были задержаны — 62-летнего и 50-летнего мужчин спецназ «взял» в деревне Окунево, еще одного 50-летнего сельчанина — в деревне Алексеевка Рязанского сельского поселения.