55 кустов конопли. Ради выращивания жители Омской области поострили дома теплицу

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Ими оказались жители Муромцевского района. Мужчины занимались выращиванием конопли в домашних условиях. Во время проведения операции «МАК — 2023» все они были задержаны — 62-летнего и 50-летнего мужчин спецназ «взял» в деревне Окунево, еще одного 50-летнего сельчанина — в деревне Алексеевка Рязанского сельского поселения.
Для хорошего роста кустарников нарушители оборудовали в своих домах специальные теплицы, освещение и вентиляцию, которые позволяющие регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные рост растений круглогодично. Однако житель деревни Алексеевка выращивал коноплю только в летнее время в теплице на приусадебном участке.
Задержанные уверяют, что между собой не знакомы, а коноплю выращивали для личного пользования, так как сами являются наркопотребителями. Согласно заключению проведенных экспертиз, в общей массе у фигурантов изъято почти 13 килограммов конопли.
В отношении каждого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Наказанием за совершение подобных преступлений является лишение свободы от 3 до 10 лет.