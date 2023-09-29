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Иллютсрация

55 кустов конопли. Ради выращивания жители Омской области поострили дома теплицу

29 сентября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Иллютсрация

В Омской области были задержаны трое мужчин за выращивание конопли дома

В рамках операции «МАК — 2023» сотрудники регионального управления по контролю за оборотом запрещенных веществ выявили трех нарушителей.

Ими оказались жители Муромцевского района. Мужчины занимались выращиванием конопли в домашних условиях. Во время проведения операции «МАК — 2023» все они были задержаны — 62-летнего и 50-летнего мужчин спецназ «взял» в деревне Окунево, еще одного 50-летнего сельчанина — в деревне Алексеевка Рязанского сельского поселения.

Для хорошего роста кустарников нарушители оборудовали в своих домах специальные теплицы, освещение и вентиляцию, которые позволяющие регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные рост растений круглогодично. Однако житель деревни Алексеевка выращивал коноплю только в летнее время в теплице на приусадебном участке.

Задержанные уверяют, что между собой не знакомы, а коноплю выращивали для личного пользования, так как сами являются наркопотребителями. Согласно заключению проведенных экспертиз, в общей массе у фигурантов изъято почти 13 килограммов конопли.

В отношении каждого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Наказанием за совершение подобных преступлений является лишение свободы от 3 до 10 лет.

Иллютсрация
Видео: 1MI
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