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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Омичам рассказали о резком изменении погоды в ближайшие дни

Метель и -20 градусов. Совсем скоро Омскую область накроют мощные заморозки

18 ноября 2023, 12:55

Омичам рассказали о резком изменении погоды в ближайшие дни

Информация об этом появилась на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Так, согласно прогнозу синоптиков, первые заморозки накроют область уже завтра. 19 ноября температура воздуха на территории региона опустится до -13 градусов днем и -17 ночью. Временами ожидаются сильные порывы ветра, которые будут доходить до 24 м/с. Помимо этого возможна метель и сильных гололед.

На следующий день, 20 ноября, станет чуть теплее, днем воздух прогреется до -10 градусов. Однако ночь будет холоднее предыдущей: синоптики обещают до -18 градусов при прояснении. В этот день не будет существенных осадков, а порывы ветра не превысят 5-10 м/с.

По-настоящему зимняя погода ожидает омичей 21 ноября. В этот день осадков не ожидается, но в некоторых районах области возможен туман. Температура воздуха днем опустится до -13 градусов, холодной будет и ночь: в темноте время суток жителей региона ждет похолодание до -20 градусов при прояснении.

От -15 до +5. Омичей на новой неделе ожидает очень нестабильная погода
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