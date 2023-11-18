Метель и -20 градусов. Совсем скоро Омскую область накроют мощные заморозки

На следующий день, 20 ноября, станет чуть теплее, днем воздух прогреется до -10 градусов. Однако ночь будет холоднее предыдущей: синоптики обещают до -18 градусов при прояснении. В этот день не будет существенных осадков, а порывы ветра не превысят 5-10 м/с.