Метель и -20 градусов. Совсем скоро Омскую область накроют мощные заморозки

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Так, согласно прогнозу синоптиков, первые заморозки накроют область уже завтра. 19 ноября температура воздуха на территории региона опустится до -13 градусов днем и -17 ночью. Временами ожидаются сильные порывы ветра, которые будут доходить до 24 м/с. Помимо этого возможна метель и сильных гололед.
На следующий день, 20 ноября, станет чуть теплее, днем воздух прогреется до -10 градусов. Однако ночь будет холоднее предыдущей: синоптики обещают до -18 градусов при прояснении. В этот день не будет существенных осадков, а порывы ветра не превысят 5-10 м/с.
По-настоящему зимняя погода ожидает омичей 21 ноября. В этот день осадков не ожидается, но в некоторых районах области возможен туман. Температура воздуха днем опустится до -13 градусов, холодной будет и ночь: в темноте время суток жителей региона ждет похолодание до -20 градусов при прояснении.