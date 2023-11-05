От -15 до +5. Омичей на новой неделе ожидает очень нестабильная погода

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Обь-Иртышском УГМС опубликовали свежий прогноз погоды на новую неделю. Жителям региона стоит приготовиться к резким перепадам температуры: ночью ожидается похолодание до -15 градусов, а днем температура будет выше нуля. Осадков в ближайшие три дня не ожидается. По ночам, правда, прогнозируют туман.
В понедельник, 6 ноября, ночью синоптики обещают -5… -10 градусов, местами до -15 градусов. Днем столбики термометров покажут +3… -2 градуса. На дорогах из-за этого будет скользко.
7 ноября, во вторник, ночью будет -3… -8 градусов, днем воздух прогреется до 0… +5 градусов. Аналогичная температура будет и в среду, 8 ноября.
Напомним, что ранее стал известен прогноз погоды на весь ноябрь. О том, что именно ожидает омичей в этом месяце, рассказываем здесь: