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Published Сегодня, 10:51

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От -15 до +5. Омичей на новой неделе ожидает очень нестабильная погода

5 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI
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В Омской области новая неделя начнется с мощных температурных перепадов

На дорогах может образоваться гололед.

В Обь-Иртышском УГМС опубликовали свежий прогноз погоды на новую неделю. Жителям региона стоит приготовиться к резким перепадам температуры: ночью ожидается похолодание до -15 градусов, а днем температура будет выше нуля. Осадков в ближайшие три дня не ожидается. По ночам, правда, прогнозируют туман.

В понедельник, 6 ноября, ночью синоптики обещают -5… -10 градусов, местами до -15 градусов. Днем столбики термометров покажут +3… -2 градуса. На дорогах из-за этого будет скользко.

7 ноября, во вторник, ночью будет -3… -8 градусов, днем воздух прогреется до 0… +5 градусов. Аналогичная температура будет и в среду, 8 ноября.

Прогноз погодыПрогноз погоды
Прогноз погоды
Фото: Скриншот Обь-Иртышского УГМС

Напомним, что ранее стал известен прогноз погоды на весь ноябрь. О том, что именно ожидает омичей в этом месяце, рассказываем здесь:

Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области
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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Гололед#Новости#Температура#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС#Перепады температуры
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