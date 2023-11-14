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Ребенка отвезли в больницу. В Омске водитель на легковушке сбил 9-летнюю девочку

14 ноября 2023, 02:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

Авария произошла на пересечении улиц 5-я Кировская и Петрова.

Накануне, 13 ноября, около 18 часов в Кировском округе Омска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем автомобиля Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку. Авария произошла на пересечении улиц 5-я Кировская и Петрова.

В результате ДТП ребенка отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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