Ребенка отвезли в больницу. В Омске водитель на легковушке сбил 9-летнюю девочку

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Накануне, 13 ноября, около 18 часов в Кировском округе Омска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем автомобиля Toyota на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку. Авария произошла на пересечении улиц 5-я Кировская и Петрова.
В результате ДТП ребенка отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.