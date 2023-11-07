Пострадали младенец и школьница. В Омске в двух ДТП дети получили травмы

Так, на пересечении улиц Нефтезаводская и Магистральная 32-летняя женщина за рулем Chevrolet Cruze не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Ford Focus, которым управлял 27-летний водитель. В результате ДТП 10-летняя девочка, ехавшая в Chevrolet на пассажирском сиденье, получила травмы, ее отвезли в больницу.