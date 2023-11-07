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В Омске в авариях пострадали 10-летняя девочка и младенец, которому нет и года

Пострадали младенец и школьница. В Омске в двух ДТП дети получили травмы

7 ноября 2023, 06:43
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске в авариях пострадали 10-летняя девочка и младенец, которому нет и года

Также в больницу отвезли 33-летнюю женщину.

В Госавтоинспекции Омской области рассказали о двух ДТП, в которых пострадали дети. Аварии произошли сегодня, 7 ноября.

Так, на пересечении улиц Нефтезаводская и Магистральная 32-летняя женщина за рулем Chevrolet Cruze не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Ford Focus, которым управлял 27-летний водитель. В результате ДТП 10-летняя девочка, ехавшая в Chevrolet на пассажирском сиденье, получила травмы, ее отвезли в больницу.

Также сегодня произошла авария на трассе Омск-Красноярка. 32-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» не справился с управлением. Пассажиров, 33-летнюю женщину и младенца, которому нет и года, госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Автомобиль#Водитель#Пострадавшие#Пассажиры#Проверка#Происшествие#Столкновение#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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