Пострадали младенец и школьница. В Омске в двух ДТП дети получили травмы

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Госавтоинспекции Омской области рассказали о двух ДТП, в которых пострадали дети. Аварии произошли сегодня, 7 ноября.
Так, на пересечении улиц Нефтезаводская и Магистральная 32-летняя женщина за рулем Chevrolet Cruze не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Ford Focus, которым управлял 27-летний водитель. В результате ДТП 10-летняя девочка, ехавшая в Chevrolet на пассажирском сиденье, получила травмы, ее отвезли в больницу.
Также сегодня произошла авария на трассе Омск-Красноярка. 32-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» не справился с управлением. Пассажиров, 33-летнюю женщину и младенца, которому нет и года, госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.