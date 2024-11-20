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Тойота

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В Омской области произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими
20 ноября произошло столкновение автомобилей «Митсубиси Фусо» и «Тойота», в результате которого пострадали три человека, включая маленького ребенка.
20 ноября, 11:25
«Лоб в лоб»: в Азовском районе Омской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими
14 октября, 05:46
Ехал по главной дороге. Омский мотоциклист на большой скорости влетел в иномарку
22 апреля, 03:26
2023
Сбил на переходе. В Омске 9-летняя девочка попала под колеса автомобиля
ДТП произошло в Старом Кировске на перекрестке улиц 5-я Кировская и Талалихина.
19 декабря 2023, 04:24
Пострадали 5 человек. В Омской области столкнулись две иномарки, одна улетела в кювет
Авария произошла на автодороге Омск-Тара.
21 ноября 2023, 02:23
Ребенка отвезли в больницу. В Омске водитель на легковушке сбил 9-летнюю девочку
Авария произошла на пересечении улиц 5-я Кировская и Петрова.
14 ноября 2023, 02:20

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