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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

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Перебегал дорогу. В Омске легковушка сбила 9-летнего мальчика

28 октября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске 9-летний ребенок попал под колеса автомобиля

ДТП произошло на улице 1-я Комсомольская в Ленинском округе.

Сегодня, 28 октября, на улице 1-й Комсомольской произошло ДТП, в котором пострадал 9-летий ребенок, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области. Сообщение об аварии поступило около полудня.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Toyota ухала по улице 1-я Комсомольская и в районе дома № 34 сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Мальчику потребовалась помощь врачей.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске водитель погиб, врезавшись в бетонный забор. Авария произошла в пятницу вечером на улице Братская.

Смертельное ДТП. В Омске легковушка влетела в бетонный забор
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Автомобиль#Пострадавшие#Проверка#Пешеход#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Медицинская помощь
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