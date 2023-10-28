Перебегал дорогу. В Омске легковушка сбила 9-летнего мальчика

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:50
Сегодня, 28 октября, на улице 1-й Комсомольской произошло ДТП, в котором пострадал 9-летий ребенок, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области. Сообщение об аварии поступило около полудня.
По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Toyota ухала по улице 1-я Комсомольская и в районе дома № 34 сбила ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Мальчику потребовалась помощь врачей.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске водитель погиб, врезавшись в бетонный забор. Авария произошла в пятницу вечером на улице Братская.