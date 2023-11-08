Хоценко возглавил заседание координационного совета МАСС по сельскому хозяйству

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в заседании координационного совета МАСС по сельскому хозяйству в Новосибирске. Участники встречи обсудили текущее состояние и развитие АПК Сибири.
Виталий Хоценко стал председателем координационного совета МАСС по сельскому хозяйству. На заседании присутствовали представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, Минсельхоза РФ, губернаторы других регионов, а также представители общественных и научных организаций.
Отправной точкой для обсуждения стал план реализации стратегии по кластеру «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность». Согласно документу, в Сибири необходимо создать и поддерживать 11 инвестпроектов. Их общая сумма составит 84 млрд рублей. Таким образом будет создано порядка двух тыс дополнительных рабочих мест.
«Омская область в рамках Стратегии и благодаря новому сухопутному зерновому коридору построит и введет в эксплуатацию линейный элеватор мощностью 200 тыс тонн единовременного хранения, что позволит создать более 120 рабочих мест. Объем инвестиций составит 5 млрд рублей», — отметил Виталий Хоценко.
Омский губернатор также подчеркнул, как важно поддерживать местные социальные и предпринимательские инициативы.