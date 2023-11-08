Хоценко возглавил заседание координационного совета МАСС по сельскому хозяйству

Отправной точкой для обсуждения стал план реализации стратегии по кластеру «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность». Согласно документу, в Сибири необходимо создать и поддерживать 11 инвестпроектов. Их общая сумма составит 84 млрд рублей. Таким образом будет создано порядка двух тыс дополнительных рабочих мест.