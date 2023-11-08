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Хоценко возглавил заседание координационного совета МАСС по сельскому хозяйству

Хоценко возглавил заседание координационного совета МАСС по сельскому хозяйству

8 ноября 2023, 09:05
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Участники рассмотрели план по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Сибири.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в заседании координационного совета МАСС по сельскому хозяйству в Новосибирске. Участники встречи обсудили текущее состояние и развитие АПК Сибири.

Виталий Хоценко стал председателем координационного совета МАСС по сельскому хозяйству. На заседании присутствовали представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, Минсельхоза РФ, губернаторы других регионов, а также представители общественных и научных организаций.

Отправной точкой для обсуждения стал план реализации стратегии по кластеру «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность». Согласно документу, в Сибири необходимо создать и поддерживать 11 инвестпроектов. Их общая сумма составит 84 млрд рублей. Таким образом будет создано порядка двух тыс дополнительных рабочих мест.

«Омская область в рамках Стратегии и благодаря новому сухопутному зерновому коридору построит и введет в эксплуатацию линейный элеватор мощностью 200 тыс тонн единовременного хранения, что позволит создать более 120 рабочих мест. Объем инвестиций составит 5 млрд рублей», — отметил Виталий Хоценко.

Омский губернатор также подчеркнул, как важно поддерживать местные социальные и предпринимательские инициативы.

Омская область заняла 4 место в Сибири по сельскому хозяйству
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#Политика#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Промышленность#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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