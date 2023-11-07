Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать

Напомним, как ранее сообщал Город55, в ночь на 4 ноября подозреваемый, будучи пьяным, жестоко избил бабушку и маму. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, вторую женщину с тяжелыми травмами доставили в одну из городских больниц.