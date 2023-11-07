Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

По факту этого инцидента уже возбуждено уголовное дело

Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать

7 ноября 2023, 12:10
Фото: 1MI
По факту этого инцидента уже возбуждено уголовное дело

Житель Омска не может вспомнить, как убивал бабушку и калечил родную мать

На первых же допросах подозреваемый заявил, что не помнит ни одного события той ночи.

Городу55 стали известны подробности первого допроса 27-летнего омича, которого подозревают в убийстве 76-летней бабушки и жестоком избиении матери.

«Подозреваемый заявил, что ничего не помнит, дескать, был сильно пьян. Между тем, по показаниям свидетелей, в момент опьянения мужчина постоянно дебоширил и закатывал скандалы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Напомним, как ранее сообщал Город55, в ночь на 4 ноября подозреваемый, будучи пьяным, жестоко избил бабушку и маму. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, вторую женщину с тяжелыми травмами доставили в одну из городских больниц.

Вместо объятий. Пьяный омич жестоко избил мать и убил бабушку
Узнать подробнее

Добавим, что за последнее время это уже второй подобный случай. Ранее 22-летний омич расправился с прабабушкой и бабушкой ради 500 тысяч рублей.

Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Узнать подробнее
Читайте также:
Омич заступился за соседок и получил смертельные удары молотком и телевизоромВывез сына в лес и угрожал ружьем. Новые детали тройного убийства в омском селеВ Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Убийство#Уголовное дело#Новости#Василий Попов#Жесть
Подпишитесь
Бесконечная война
Сегодня, 10:35
Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан
Сегодня, 10:19
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
Сегодня, 07:32
Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска
Сегодня, 08:05
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
Сегодня, 10:08