Всегда буянил. Омич не помнит, как до смерти забил родную бабушку и покалечил мать

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Городу55 стали известны подробности первого допроса 27-летнего омича, которого подозревают в убийстве 76-летней бабушки и жестоком избиении матери.
«Подозреваемый заявил, что ничего не помнит, дескать, был сильно пьян. Между тем, по показаниям свидетелей, в момент опьянения мужчина постоянно дебоширил и закатывал скандалы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, как ранее сообщал Город55, в ночь на 4 ноября подозреваемый, будучи пьяным, жестоко избил бабушку и маму. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, вторую женщину с тяжелыми травмами доставили в одну из городских больниц.
Добавим, что за последнее время это уже второй подобный случай. Ранее 22-летний омич расправился с прабабушкой и бабушкой ради 500 тысяч рублей.