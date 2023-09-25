Вывез сына в лес и угрожал ружьем. Новые детали тройного убийства в омском селе

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В омском СК продолжают разбираться во всех нюансах кровавой бойни в рабочем поселке Любино, где 36-летний мужчина застелили двух своих сыновей, — 3 и 5 лет, а также 27-летненего брата жены, после чего покончил с собой. В ходе следствия выяснились шокирующие подробности о том, что в этой семье это была далеко не единственная трагедия.
«Выяснилось, что в июле 2021 года, мужчина после ссоры с супругой схватил старшего сына, вывез мальчика в лес, где приставил к нему ружье и грозился убить», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Это деяние потянуло лишь на административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а признаков уголовного деяния в полиции не нашли.
Между тем есть сведения, что из-за постоянной ревности, подозреваемый постоянно избивал супругу, что и стало поводом для развода. Не исключено, что новые данные станут поводом для еще одной проверки и уголовных дел.