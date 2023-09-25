Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Следователи устанавливают виновных лиц

Вывез сына в лес и угрожал ружьем. Новые детали тройного убийства в омском селе

25 сентября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Следователи устанавливают виновных лиц

Застреливший брата жены и двоих детей омич уже угрожал ребенку ружьем

Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении пока не установленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В омском СК продолжают разбираться во всех нюансах кровавой бойни в рабочем поселке Любино, где 36-летний мужчина застелили двух своих сыновей, — 3 и 5 лет, а также 27-летненего брата жены, после чего покончил с собой. В ходе следствия выяснились шокирующие подробности о том, что в этой семье это была далеко не единственная трагедия.

Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области
Узнать подробнее
«Выяснилось, что в июле 2021 года, мужчина после ссоры с супругой схватил старшего сына, вывез мальчика в лес, где приставил к нему ружье и грозился убить», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Это деяние потянуло лишь на административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а признаков уголовного деяния в полиции не нашли.

Между тем есть сведения, что из-за постоянной ревности, подозреваемый постоянно избивал супругу, что и стало поводом для развода. Не исключено, что новые данные станут поводом для еще одной проверки и уголовных дел.

Вахтовик и охотник. Озвучены детали о личности омича, расстрелявшего детей и шурина
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Криминал#Омск#Омская область#Россия#Убийство#Дети#Уголовное дело#Новости#Василий Попов#Жесть#Любино
Подпишитесь
Мэр Омска поручил дать отопление в городе
Сегодня, 09:55
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
Сегодня, 10:07
Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»
Сегодня, 03:00
«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде
Сегодня, 07:25
Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области
Сегодня, 08:30
В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов
Сегодня, 09:48