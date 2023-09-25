Вывез сына в лес и угрожал ружьем. Новые детали тройного убийства в омском селе

В омском СК продолжают разбираться во всех нюансах кровавой бойни в рабочем поселке Любино, где 36-летний мужчина застелили двух своих сыновей, — 3 и 5 лет, а также 27-летненего брата жены, после чего покончил с собой. В ходе следствия выяснились шокирующие подробности о том, что в этой семье это была далеко не единственная трагедия.