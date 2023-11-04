Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Подозреваемый во время избрании меры пресечения

Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич

4 ноября 2023, 07:38
Фото: СКР по Омской области
Подозреваемый во время избрании меры пресечения

Стало известно, на что потратил деньги обвиняемый в расправе над бабушками омич

Часть денег 23-летний фигурант уголовного дела потратил на одежду известного бренда.

Город55 выяснил, на что потратил деньги 23-летний Алексей Минаев, которого винят в циничной расправе над своей 87-летней прабабушкой и 65-летней бабушкой.

В Омской области убили 87-летнюю женщину и ее 65-летнюю дочь
Узнать подробнее
«Часть денег подозреваемый потратил на покупку компьютера, смартфона и золотого браслета для своей девушки», — рассказал источник Города55.

Помимо этого, за 20 тысяч рублей Минаев купил себе куртку Emilio Russo. При этом, как выяснилось, смартфон был от известных китайских производителей.

Напомним, по версии омского СК, подозреваемый знал, что у его прабабушки имеются накопления. Дабы завладеть деньгами он приехал в деревню Сягаевка Горьковского района и проник в дом. От шума проснулась бабушка Минаева, с которой завязалась борьба, а затем встала и прабабушка. В итоге омич задушил обоих женщин, уложил их на разные кровати и скрылся.

Убил внук. Появились подробности страшного преступления в деревне Омской области
Узнать подробнее

Сегодня по ходатайству следствия суд отправил Алексея Минаева в СИЗО.

#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Убийство#Уголовное дело#Новости#Василий Попов#Жесть#Горьковский район
Подпишитесь
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
Сегодня, 04:18
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
Сегодня, 05:16
Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко
Сегодня, 06:02
Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
Сегодня, 05:25
Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске
Сегодня, 08:07