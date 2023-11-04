Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич

Напомним, по версии омского СК, подозреваемый знал, что у его прабабушки имеются накопления. Дабы завладеть деньгами он приехал в деревню Сягаевка Горьковского района и проник в дом. От шума проснулась бабушка Минаева, с которой завязалась борьба, а затем встала и прабабушка. В итоге омич задушил обоих женщин, уложил их на разные кровати и скрылся.