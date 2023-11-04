Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Город55 выяснил, на что потратил деньги 23-летний Алексей Минаев, которого винят в циничной расправе над своей 87-летней прабабушкой и 65-летней бабушкой.
«Часть денег подозреваемый потратил на покупку компьютера, смартфона и золотого браслета для своей девушки», — рассказал источник Города55.
Помимо этого, за 20 тысяч рублей Минаев купил себе куртку Emilio Russo. При этом, как выяснилось, смартфон был от известных китайских производителей.
Напомним, по версии омского СК, подозреваемый знал, что у его прабабушки имеются накопления. Дабы завладеть деньгами он приехал в деревню Сягаевка Горьковского района и проник в дом. От шума проснулась бабушка Минаева, с которой завязалась борьба, а затем встала и прабабушка. В итоге омич задушил обоих женщин, уложил их на разные кровати и скрылся.
Сегодня по ходатайству следствия суд отправил Алексея Минаева в СИЗО.