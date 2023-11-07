Вместо объятий. Пьяный омич жестоко избил мать и убил бабушку

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В СУ СК РФ по Омской области рассказали о 27-летнем мужчине, которого подозревают в нападении на близким родственниц. Тело одной из них обнаружили в начале ноября в квартире по улице Володарского.
По версии следствия, ночью в состоянии опьянения омич жестоко избил свою мать и бабушку из личной неприязни. Получив от внука побои, 76-летняя пенсионерка скончалась. Другая женщина проходит стационарное лечение.
Следователи осматривают место происшествия, проводят допросы. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники регионального следкома собираются добиться, чтобы его заключили под стражу.