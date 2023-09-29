Омич заступился за соседок и получил смертельные удары молотком и телевизором

Как сообщил наш собеседник, в тот вечер подозреваемый о чем-то крепко повздорил с двумя соседками и стал на них кричать. Потерпевший сделал ему замечания, за что получил удар молотком по голове. После избиение продолжилось телевизором, а затем уже полуживому мужчине засунули в рот шланг с водой. По заключению экспертов, смерть мужчины наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы.