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Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы

Омич заступился за соседок и получил смертельные удары молотком и телевизором

29 сентября 2023, 06:10
Фото: Город55
Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы

Омича забили до смерти молотком и телевизором после соседской ссоры

Финальной точкой расправы стал шланг с водой, который засунули потерпевшему в рот.

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 51-летнего жителя малосемейки на улице Комсомольский городок, 3А, которого в среду, 27 сентября, нашли лежащим в коридоре без признаков жизни.

«Тело было обнаружено около 22:40. Все произошло при свидетелях, потому там же был задержан и подозреваемый в этом убийстве, коим оказался сосед погибшего, — 36-летний ранее судимый омич», — рассказал источник Города55.

Как сообщил наш собеседник, в тот вечер подозреваемый о чем-то крепко повздорил с двумя соседками и стал на них кричать. Потерпевший сделал ему замечания, за что получил удар молотком по голове. После избиение продолжилось телевизором, а затем уже полуживому мужчине засунули в рот шланг с водой. По заключению экспертов, смерть мужчины наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Сейчас задержанный, который уже был судим за причинение среднего вреда здоровью, находится в ИВС, решается вопрос о его аресте.

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