Зарплата до 80 тысяч. В омский минкульт ищут начальника управления

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
В министерстве культуры Омской области опубликовали свежие вакансии. Заявки от кандидатов принимают до 20 ноября.
Так, в управление правовой и организационно-кадровой работы требуется начальник. Будущему руководителю готовы платить от 62 000 до 80 000 рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь высшее юридическое образование, опыт государственной службы. Предусмотрен конкурсный отбор.
Также в ведомстве требуются главные специалисты-юристы для включения в резерв. Соискателям предлагают зарплату от 36 000 до 46 000 рублей. Требования: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы.
Минкульт курирует работу ведомств культуры и искусства, занимается вопросами туризма, охраной объектов культурного наследия.
Ранее Город55 рассказывал, что в министерстве природных ресурсов и экологии открыли вакансии для начальников и специалистов. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от кандидатов принимают в течение трех недель.