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Зарплата до 80 тысяч. В омский минкульт ищут начальника управления

2 ноября 2023, 02:38
Фото: 1MI
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В минкульте Омской области ищут начальника управления на зарплату до 80 тысяч

Также в ведомстве открыты вакансии старших специалистов-юристов

В министерстве культуры Омской области опубликовали свежие вакансии. Заявки от кандидатов принимают до 20 ноября.

Так, в управление правовой и организационно-кадровой работы требуется начальник. Будущему руководителю готовы платить от 62 000 до 80 000 рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь высшее юридическое образование, опыт государственной службы. Предусмотрен конкурсный отбор.

Также в ведомстве требуются главные специалисты-юристы для включения в резерв. Соискателям предлагают зарплату от 36 000 до 46 000 рублей. Требования: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы.

Минкульт курирует работу ведомств культуры и искусства, занимается вопросами туризма, охраной объектов культурного наследия.

Ранее Город55 рассказывал, что в министерстве природных ресурсов и экологии открыли вакансии для начальников и специалистов. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от кандидатов принимают в течение трех недель.

Зарплаты до 62 тысяч рублей. В омское минприроды требуются начальники и специалисты
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#Культура#Образование#Омск#Зарплата#Искусство#Начальник#Кандидаты#Культурное наследие#Охрана#Минкульт#Вакансии#Евгений Игишев#Государственная служба
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