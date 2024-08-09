gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Начальник

Выбрать дату
Август
Задолжали 146 тысяч. Омич «выбивал» свою зарплату через судебных приставов
Мужчина исправно выполнял трудовые обязанности. Однако руководство игнорировало его возмущения о задержке зарплаты. В итоге дело пришлось решать через суд.
9 августа, 05:43
Апрель
Замначальника УМВД по Омской области назначен полковник Николай Сергеев
10 апреля, 05:48
Март
В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч
20 марта, 04:37
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
14 марта, 05:04
Ноябрь 2023
Только по работе. Больше половины омичей заявили о нежелании общаться с начальниками
Маркетологи и специалисты IT-сферы больше других тянутся к неформальному общению с руководством.
7 ноября 2023, 08:58
Зарплата до 80 тысяч. В омский минкульт ищут начальника управления
2 ноября 2023, 02:38
Октябрь 2023
Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий
28 октября 2023, 03:17
Сентябрь 2023
Каждый одиннадцатый омич признался, что ненавидит своего начальника
При этом большинство жителей региона относятся к руководителю с уважением.
5 сентября 2023, 05:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика