Зарплаты до 62 тысяч рублей. В омское минприроды требуются начальники и специалисты

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сегодня, 31 октября, опубликовали свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от кандидатов принимают до 20 ноября.
Так, в департамент экологической безопасности требуются ведущие специалисты. Им предстоит контролировать мероприятия в сфере охраны природы, а в случае нарушений, выдавать предписания и возбуждать административные производства. Соискателям готовы предложить зарплату от 46 000 до 62 000 рублей.
В управление недропользования и водных ресурсов и департамент экологической безопасности требуется специалисты старшей группы должностей. Будущим сотрудникам обещают зарплату от 34 000 до 48 000 рублей.
Требования для кандидатов: высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Предусмотрен конкурсный отбор.
Ранее Город55 сообщал о вакансиях в оборонно-промышленном комплексе. На завод «Полет» требуется 200 рабочих различных специальностей. На предприятии предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.