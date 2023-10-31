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Зарплаты до 62 тысяч рублей. В омское минприроды требуются начальники и специалисты

31 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

В министерство природы Омской области ищут сотрудников на зарплату до 62 тысяч

В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от кандидатов принимают в течение трех недель.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сегодня, 31 октября, опубликовали свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от кандидатов принимают до 20 ноября.

Так, в департамент экологической безопасности требуются ведущие специалисты. Им предстоит контролировать мероприятия в сфере охраны природы, а в случае нарушений, выдавать предписания и возбуждать административные производства. Соискателям готовы предложить зарплату от 46 000 до 62 000 рублей.

В управление недропользования и водных ресурсов и департамент экологической безопасности требуется специалисты старшей группы должностей. Будущим сотрудникам обещают зарплату от 34 000 до 48 000 рублей.

Требования для кандидатов: высшее образование, опыт государственной службы, знание законов Российской Федерации. Предусмотрен конкурсный отбор.

Ранее Город55 сообщал о вакансиях в оборонно-промышленном комплексе. На завод «Полет» требуется 200 рабочих различных специальностей. На предприятии предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.

Токари и фрезеровщики. На омском заводе открыли 200 вакансий с зарплатой от 70 тысяч
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#Омск#Чиновник#Зарплата#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Министерство природы#Специалисты
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