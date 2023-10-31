Зарплаты до 62 тысяч рублей. В омское минприроды требуются начальники и специалисты

Так, в департамент экологической безопасности требуются ведущие специалисты. Им предстоит контролировать мероприятия в сфере охраны природы, а в случае нарушений, выдавать предписания и возбуждать административные производства. Соискателям готовы предложить зарплату от 46 000 до 62 000 рублей.