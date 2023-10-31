Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Омичи, проживающие в Центральном округе, с 2021 года страдают из-за бездомных собак. По словам одного из жильцов, обратившегося в редакцию Города55, во дворе многоэтажки на Богдана Хмельницкого, 42 образовался клуб любителей покормить бездомных собак, в итоге проблема даже вылилась в конфликт между защитниками животных и теми, кто считает их опасными.
О первых пострадавших от беспризорных собак во дворе этого дома стало известно в феврале 2023 года. Школьник пытался пройти через двор, когда его окружили две собаки: одна «отвлекала» лаем, а вторая — обходила «добычу» справа. Напуганного мальчика спасла случайная прохожая.
Пару дней назад история повторилась: бездомные животные, по словам собеседника Города55, покусали 10-летнего ребенка.
«Дети не могут играть спокойно, возвращаться из школы домой, а недавно, пару дней назад, ребенка покусали, второго мальчика пяти лет загнали на горку. А мама с коляской даже не могла прибежать на помощь сразу. Боюсь представить, что было бы если бы женщина, которая кормит собак, не отогнала их», — рассказал мужчина.
Со временем число бездомных собак на Богдана Хмельницкого начало увеличиваться.
«Собаки выли по ночам ни один год, разбрасывали кости, на детской площадке испражнялись, дрались, и кидались на детей. Страшно ходить и пожилым людям», — добавил омич.
Собеседник Города55 рассказал, что в апреле этого года на старшего по дому завели дело о призыве к жестокому обращению с животными, но его быстро закрыли. Тогда же жильцам дома на Богдана Хмельницкого удалось самостоятельно пристроить двух собак, собрав на эти цели 24 тысячи рублей. Но спустя время вместо пристроенных появились новые бездомные животные.
«Мы писали в администрацию, ходили в полицию, постоянно говорим управляющей компании, все без толку», — сообщил Городу55 один из жильцов.
В пятницу, 27 октября, кто-то решил подойти к решению проблемы с бездомными животными кардинально. Тела двух отравленных собак нашли возле гаражей на Богдана Хмельницкого. В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что по данному факту в отделе полиции №9 по г. Омску назначили проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Тела животных в настоящий момент находятся на экспертизе. Виновным в случае привлечения к уголовной ответственности может грозить до 5 лет лишения свободы.
Жильцы многоэтажки, которых соседство с собаками не устраивало, винят во всем «волонтеров», которые не предприняли должных мер и не пристроили животных в добрые руки. По их мнению, в этом случае собаки не пострадали бы.
Добавим, что зимой в пресс-службе городской администрации сообщали о регулярных выездах на этот адрес сотрудников «Муниципального приюта для животных», во время которых они находили только не проявляющих никакой агрессии собак с бирками. Однако в сентябре и октябре от жильцов многоэтажки, как пояснили Городу55 в пресс-службе мэрии, не поступило ни одной заявки на отлов бездомных животных. Тем не менее, работы по отлову на данной территории планируют выполнить до 3 ноября.