Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак

Добавим, что зимой в пресс-службе городской администрации сообщали о регулярных выездах на этот адрес сотрудников «Муниципального приюта для животных», во время которых они находили только не проявляющих никакой агрессии собак с бирками. Однако в сентябре и октябре от жильцов многоэтажки, как пояснили Городу55 в пресс-службе мэрии, не поступило ни одной заявки на отлов бездомных животных. Тем не менее, работы по отлову на данной территории планируют выполнить до 3 ноября.