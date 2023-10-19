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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:10

иллюстрация

Прибежала и покусала. Омичка на своем огороде стала жертвой соседской собаки

19 октября 2023, 08:07
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка отсудила 100 тысяч за нападение агрессивной соседской собаки

Женщине пришлось лежать в стационаре, чтобы восстановиться после травм.

В Нижнеомском районном суде рассмотрели дело жительницы села Нижняя Омска. Она пострадала от собаки. Иск был подан к семье, проживающей рядом. Женщина потребовала компенсацию морального вреда.

Эта история приключилась с ней в июне этого года. Сельчанка работала на своем огороде, как вдруг к ней забежала собака соседей достаточно крупной породы. Она повалила женщину на землю и покусала. Был причинен средней степени тяжести вред здоровью.

Сельчанка обратилась к врачам, проходила стационарное лечение. Она запросила компенсацию морального вреда на сумму 150 тыс рублей. Как выяснилось, соседи разводились, а собака принадлежала Бородиной Л. Л. Женщина переводила животное из одного вольера в другой, но пес вырвался и убежал в чужой двор.

«Судом не установлено в действиях потерпевшей грубой неосторожности, а также действий, провоцирующих агрессивное поведение животного. Суд пришел к выводу, что ответчиком Бородиной Л.Л. не обеспечено надлежащее содержание домашнего животного, исключающего возможность причинения вреда иным лицам», — сообщили в пресс-службе судов Омской области.

По итогу хозяйку собаку заставили выплатить компенсацию морального вреда, но в размере 100 тыс рублей. Пока что решение суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Компенсация морального вреда#Новости#Собака#Укусила собака#Алина Ясинская
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