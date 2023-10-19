Прибежала и покусала. Омичка на своем огороде стала жертвой соседской собаки

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Нижнеомском районном суде рассмотрели дело жительницы села Нижняя Омска. Она пострадала от собаки. Иск был подан к семье, проживающей рядом. Женщина потребовала компенсацию морального вреда.
Эта история приключилась с ней в июне этого года. Сельчанка работала на своем огороде, как вдруг к ней забежала собака соседей достаточно крупной породы. Она повалила женщину на землю и покусала. Был причинен средней степени тяжести вред здоровью.
Сельчанка обратилась к врачам, проходила стационарное лечение. Она запросила компенсацию морального вреда на сумму 150 тыс рублей. Как выяснилось, соседи разводились, а собака принадлежала Бородиной Л. Л. Женщина переводила животное из одного вольера в другой, но пес вырвался и убежал в чужой двор.
«Судом не установлено в действиях потерпевшей грубой неосторожности, а также действий, провоцирующих агрессивное поведение животного. Суд пришел к выводу, что ответчиком Бородиной Л.Л. не обеспечено надлежащее содержание домашнего животного, исключающего возможность причинения вреда иным лицам», — сообщили в пресс-службе судов Омской области.
По итогу хозяйку собаку заставили выплатить компенсацию морального вреда, но в размере 100 тыс рублей. Пока что решение суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.