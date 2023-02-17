В омском дворе беспризорные собаки напали на маленького школьника

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сообщество «ЧП Омск» опубликовало видео, снятое очевидцем с верхних этажей многоквартирного дома на ул. Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что школьник младшего возраста пытается пройти через двор, но за ним следуют собаки, которые грелись тут же, у коллектора. Один беспризорный пес «отвлекал» ребенка лаем и активным поведением, тогда как второй обходил «добычу» справа. Отвлекла собак женщина. Она вмешалась и проводила мальчика через двор, попыталась успокоить. Завидев взрослого, собаки вернулись к коллектору.
В комментариях под жалобой ответила пресс-служба администрации Омска. По их данным, на этот адрес регулярно выезжают сотрудники «Муниципального приюта для животных», но находят только собак с бирками, не проявляющих агрессии. Также сообщили, что в этом микрорайоне обустроены будки для беспризорных собак, которых подкармливают волонтеры.