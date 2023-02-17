В омском дворе беспризорные собаки напали на маленького школьника

Сообщество «ЧП Омск» опубликовало видео, снятое очевидцем с верхних этажей многоквартирного дома на ул. Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что школьник младшего возраста пытается пройти через двор, но за ним следуют собаки, которые грелись тут же, у коллектора. Один беспризорный пес «отвлекал» ребенка лаем и активным поведением, тогда как второй обходил «добычу» справа. Отвлекла собак женщина. Она вмешалась и проводила мальчика через двор, попыталась успокоить. Завидев взрослого, собаки вернулись к коллектору.