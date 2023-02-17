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В омском дворе беспризорные собаки напали на маленького школьника

17 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Одна отвлекает лаем, вторая обходит «добычу». Во дворе многоквартирного дома собаки окружили ребенка. Вмешалась проходившая через двор женщина и проводила напуганного мальчика.

Сообщество «ЧП Омск» опубликовало видео, снятое очевидцем с верхних этажей многоквартирного дома на ул. Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что школьник младшего возраста пытается пройти через двор, но за ним следуют собаки, которые грелись тут же, у коллектора. Один беспризорный пес «отвлекал» ребенка лаем и активным поведением, тогда как второй обходил «добычу» справа. Отвлекла собак женщина. Она вмешалась и проводила мальчика через двор, попыталась успокоить. Завидев взрослого, собаки вернулись к коллектору.

В комментариях под жалобой ответила пресс-служба администрации Омска. По их данным, на этот адрес регулярно выезжают сотрудники «Муниципального приюта для животных», но находят только собак с бирками, не проявляющих агрессии. Также сообщили, что в этом микрорайоне обустроены будки для беспризорных собак, которых подкармливают волонтеры.

Фото: скриншот видео ЧП Омск
#Дарья Зыкова#Омск#Дети#Бездомные собаки#Нападение#Общество#Город#Происшествия#Новости
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