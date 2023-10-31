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иллюстрация

Подрядчик найден. В 2024 году в Омске начнется ремонт дороги у ТЦ «Омский»

31 октября 2023, 12:29
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске определились с подрядчиком, который отремонтирует дорогу по Гусарова

У строителей будет четыре месяца, чтобы обновить участок.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Омска определилось с подрядчиком, который будет ремонтировать улицу Гусарова. На ее реконструкцию готовы были выделить 83,5 млн рублей — такова начальная стоимость контракта. Однако по итогу удалось сэкономить 13,8 млн рублей.

На портале госзакупок указано, что стоимость договора на ремонт дороги составила 69,7 млн рублей. Соответствующую сумму предложила одна из омских строительных компаний. ООО «Сибдор» Лазара Погосяна стало победителем торгов.

Подрядчик должен будет отремонтировать дорогу от торгового центра «Омский» до улицы Октябрьской. «Сибдор» приступит к работам в следующем году. Согласно информации, указанной в проекте контракта, строителям дают четыре месяца на выполнение ремонта. Обозначенный срок — с 1 апреля по 1 августа 2024 года.

За это время «Сибдор» помимо обновление асфальтового покрытия заменит дорожное ограждение и поставит три остановки в границах ремонтируемого участка. Кроме того, компания установит новые дорожные знаки, светофоры, нанесет свежую разметку.

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#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Строительство#Контракт#Дорожный ремонт#Подрядчик#Новости#Муниципальный контракт#Алина Ясинская
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