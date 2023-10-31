Подрядчик найден. В 2024 году в Омске начнется ремонт дороги у ТЦ «Омский»

Подрядчик должен будет отремонтировать дорогу от торгового центра «Омский» до улицы Октябрьской. «Сибдор» приступит к работам в следующем году. Согласно информации, указанной в проекте контракта, строителям дают четыре месяца на выполнение ремонта. Обозначенный срок — с 1 апреля по 1 августа 2024 года.