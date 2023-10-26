Правительство Омской области ищет подрядчика для диагностики и ремонта своих машин

К заявке прилагается и «перечень автомобилей Заказчика» на 37 строк. Больше всего в нем «Тойот Камри» (11). Есть еще «Форд Мондео» (3), «Ниссан Террано» (3), «Тойота Королла» (2). Самая старая машина 2004 года выпуска, самая новая — 2020-го.