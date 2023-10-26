Правительство Омской области ищет подрядчика для диагностики и ремонта своих машин

Posted Вчера, 05:56
Published Вчера, 05:56
Modified Вчера, 05:58
Updated Вчера, 05:58
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку на поиск подрядчика. Объект закупки — «Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных нужд», начальная цена — 600 тысяч рублей.
Подрядчик должен будет выполнить все работы до 25 декабря текущего года. Техзадание содержит детализированный перечень «услуг и товаров, используемых при оказании услуг», в котором сотни пунктов.
К заявке прилагается и «перечень автомобилей Заказчика» на 37 строк. Больше всего в нем «Тойот Камри» (11). Есть еще «Форд Мондео» (3), «Ниссан Террано» (3), «Тойота Королла» (2). Самая старая машина 2004 года выпуска, самая новая — 2020-го.
Заказчик собирает заявки до 1 ноября. Таким образом, у подрядчика будет меньше 2 месяцев на выполнение условий контракта.