Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:56

Published Вчера, 05:56

Modified Вчера, 05:58

Updated Вчера, 05:58

Правительство Омской области ищет подрядчика для диагностики и ремонта своих машин

Правительство Омской области ищет подрядчика для диагностики и ремонта своих машин

26 октября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Начальная цена контракта — 600 тысяч рублей.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередную заявку на поиск подрядчика. Объект закупки — «Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных нужд», начальная цена — 600 тысяч рублей.

Подрядчик должен будет выполнить все работы до 25 декабря текущего года. Техзадание содержит детализированный перечень «услуг и товаров, используемых при оказании услуг», в котором сотни пунктов.

К заявке прилагается и «перечень автомобилей Заказчика» на 37 строк. Больше всего в нем «Тойот Камри» (11). Есть еще «Форд Мондео» (3), «Ниссан Террано» (3), «Тойота Королла» (2). Самая старая машина 2004 года выпуска, самая новая — 2020-го.

Заказчик собирает заявки до 1 ноября. Таким образом, у подрядчика будет меньше 2 месяцев на выполнение условий контракта.

Представительство Омской области в Москве ищет подрядчика для ремонта своего здания
Узнать подробнее
#Омск#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Автомобили
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43