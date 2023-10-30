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Получил штраф в 1000 рублей. Омича осудили за публикацию запрещенной символики

30 октября 2023, 04:31
Фото: 1MI
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Жителя Омской области оштрафовали за публикацию запрещенной символики ВКонтакте

Подсудимый не стал отрицать вину. Мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году.

В Павлоградском районе местного жителя осудили за публичную демонстрацию символики «АУЕ», которая относится к движению «Арестантское уголовное единство» (движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России).

Полицейские нашли запрещенную символику на странице жителя Павлоградки Сергея Лисименкова ВКонтакте в сентябре 2023 года. На судебном заседании мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году. Свою вину Лисименков отрицать не стал.

«Признать Лисименкова С. Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3. ч. 1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — говорится в решении суда.
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