Получил штраф в 1000 рублей. Омича осудили за публикацию запрещенной символики

Полицейские нашли запрещенную символику на странице жителя Павлоградки Сергея Лисименкова ВКонтакте в сентябре 2023 года. На судебном заседании мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году. Свою вину Лисименков отрицать не стал.