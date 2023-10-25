Житель Омской области добился компенсации только спустя два года после серьезного ДТП

Posted 25 октября, 11:43
Published 25 октября, 11:43
Modified 25 октября, 11:46
Updated 25 октября, 11:46
Суд установил, что авария произошла в июле 2021 года. Тогда на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова водитель автомобиля нарушил скоростной режим и сбил пострадавшего, который ехал на мопеде. В результате происшествия мужчина получил вред здоровью средней степени тяжести, также ему установили третью группу инвалидности. Однако производство по уголовному делу было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Требования о возмещении морального вреда прокурор и истец объяснили тем, что после дорожно-транспортного происшествия потерпевший испытывает постоянные боли, не может полноценно двигаться и потерял трудоспособность. Заявители просили взыскать с ответчика компенсацию в размере одного миллиона рублей, рассказали пресс-службе судов Омской области.
Однако в суде он не согласился с такой суммой, назвав ее завышенной. После оценки судом всех деталей дела, таких как имущественное положение ответчика и наличие у него самого инвалидности, было решено удовлетворить иск и взыскать в пользу истца 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.