Житель Омской области добился компенсации только спустя два года после серьезного ДТП

Однако в суде он не согласился с такой суммой, назвав ее завышенной. После оценки судом всех деталей дела, таких как имущественное положение ответчика и наличие у него самого инвалидности, было решено удовлетворить иск и взыскать в пользу истца 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.