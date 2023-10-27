В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику

Напомним, скандал в Большеуковском детском доме разразился на прошлой неделе. Внимание общественности к происходящему привлек юрист Никита Сорокин. Из-за опоздания воспитанницы детдома заставили свою сверстницу мыть руками унитазы в мужской и женской секции. Все происходящее они снимали на телефон. Позже стало известно, что одна из девочек не раз угрожала детям в учреждении, а в сентябре этого года купила оружие — пневматический пистолет. Со слов подростка, пистолет она приобрела через интернет-магазин.