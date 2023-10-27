В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
В пресс-службе маркетплейса Wildberries объяснили, почему воспитанница Большеуковского детского дома не могла купить у них пневматический пистолет.
«Изделия, конструктивно сходные с пневматическим оружием с дульной энергией менее 3 Дж, не считаются оружием — их можно свободно продавать и покупать. Подобная продукция представлена в разных интернет-магазинах, а ее реализация не противоречит законодательству. По правилам Wildberries такие товары должны быть размещены в категории „18+“, — передает слова представителя маркетплейса издание RT.
Тем не менее, такие товары продаются с пометкой «18+», а сотрудник в пункте выдачи обязан проверить паспорт у покупателя. В компании также отметили, что если конструкция игрушечного пистолета будет похожа на пневматический, то такой товар снимут с продажи.
Напомним, скандал в Большеуковском детском доме разразился на прошлой неделе. Внимание общественности к происходящему привлек юрист Никита Сорокин. Из-за опоздания воспитанницы детдома заставили свою сверстницу мыть руками унитазы в мужской и женской секции. Все происходящее они снимали на телефон. Позже стало известно, что одна из девочек не раз угрожала детям в учреждении, а в сентябре этого года купила оружие — пневматический пистолет. Со слов подростка, пистолет она приобрела через интернет-магазин.