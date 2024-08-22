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Символика

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2024
В Штабе общественной поддержки юные омичи поучаствовали в мастер-классе ко Дню флага
22 августа, 11:31
Для омских первоклашек закупят брендированные рюкзаки на 121 млн рублей
26 июня, 04:58
Крещение Господне: какого числа, какие традиции и значение праздника
17 января, 06:04
2023
Получил штраф в 1000 рублей. Омича осудили за публикацию запрещенной символики
Подсудимый не стал отрицать вину. Мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году.
30 октября 2023, 04:31
По тысяче с каждого. Двух омичей оштрафовали за плакат с перечеркнутой «лимонкой»
Суд посчитал, что такая символика призывает к насильственной смене конституционного строя.
3 марта 2023, 04:32

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