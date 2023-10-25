Пассажир погиб, водитель в больнице. Под Омском легковушка врезалась в фуру

Posted 25 октября, 02:35
Published 25 октября, 02:35
Modified 25 октября, 02:37
Updated 25 октября, 02:37
Вчера, 24 октября, около 16 часов в Омском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции рассказали, что на трассе Федоровка–Александровка столкнулись «ВАЗ-2112», за рулем которого находился 47-летний мужчина, и большегруз Scania под управлением 61-летнего водителя. Авария произошла на 7 километре автодороги.
В результате ДТП 41-летний мужчина, пассажир легкового автомобиля, погиб на месте, водителя с тяжелыми травмами отвезли в больницу.
По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 получили различные травмы.