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Posted 25 октября, 02:35

Published 25 октября, 02:35

Modified 25 октября, 02:37

Updated 25 октября, 02:37

В Омском районе в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля

Пассажир погиб, водитель в больнице. Под Омском легковушка врезалась в фуру

25 октября 2023, 02:35
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омском районе в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля

Авария произошла на 7 километре автодороги Федоровка–Александровка.

Вчера, 24 октября, около 16 часов в Омском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали, что на трассе Федоровка–Александровка столкнулись «ВАЗ-2112», за рулем которого находился 47-летний мужчина, и большегруз Scania под управлением 61-летнего водителя. Авария произошла на 7 километре автодороги.

В результате ДТП 41-летний мужчина, пассажир легкового автомобиля, погиб на месте, водителя с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Фото: Управление МВД России по Омской области

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 получили различные травмы.

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