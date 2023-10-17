Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП

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Вчера, 16 октября, около 19 часов в Омске на Московке произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево не пропустил встречную легковую машину Toyota Allion, за рулем которой находился 31-летний мужчина. В результате легковушка врезалась в Prado, а после отлетела в фонарный столб.
Водитель Toyota Allion погиб на месте, а двоих его пассажиров, 48-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, отвезли в больницу.
Ранее Город55 рассказывал о ДТП в Тюменской области. Там на трассе погибли трое омичей.