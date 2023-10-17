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На омской Московке водитель легковушки погиб после аварии с внедорожником

Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП

17 октября 2023, 02:16
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На омской Московке водитель легковушки погиб после аварии с внедорожником

Среди пострадавших есть ребенок — 7-летний мальчик.

Вчера, 16 октября, около 19 часов в Омске на Московке произошло смертельное ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево не пропустил встречную легковую машину Toyota Allion, за рулем которой находился 31-летний мужчина. В результате легковушка врезалась в Prado, а после отлетела в фонарный столб.

Водитель Toyota Allion погиб на месте, а двоих его пассажиров, 48-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, отвезли в больницу.

Ранее Город55 рассказывал о ДТП в Тюменской области. Там на трассе погибли трое омичей.

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#Происшествия#Омск#Автомобиль#Пассажиры#Травмы#Проверка#Столкновение#Евгений Игишев
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