Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево не пропустил встречную легковую машину Toyota Allion, за рулем которой находился 31-летний мужчина. В результате легковушка врезалась в Prado, а после отлетела в фонарный столб.