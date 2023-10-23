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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:31

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Погиб на месте. В Омске 15-летний подросток попал под поезд

23 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI
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В Омске поезд насмерть сбил подростка

Трагедия произошла между станциями Карбышево-1 и Московка. Детали выясняет транспортная прокуратура.

Вчера, 23 октября, около 11 часов вечера в Омске 15-летний подросток попал под поезд. Юноша скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла в Ленинском округе между станциями Карбышево-1 и Московка. Детали происшествия в настоящее время выясняют. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требования безопасности на участке.

Ранее Город55 сообщал, что на границе с Омской областью сошло с рельс несколько вагонов.

Рядом с Омской областью с рельс сошло несколько вагонов поезда
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#Происшествия#Омск#Омская область#Поезд#Проверка#Смерть#Несовершеннолетний#Транспортная прокуратура#Евгений Игишев#Московка
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