Погиб на месте. В Омске 15-летний подросток попал под поезд

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
Вчера, 23 октября, около 11 часов вечера в Омске 15-летний подросток попал под поезд. Юноша скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла в Ленинском округе между станциями Карбышево-1 и Московка. Детали происшествия в настоящее время выясняют. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требования безопасности на участке.
Ранее Город55 сообщал, что на границе с Омской областью сошло с рельс несколько вагонов.