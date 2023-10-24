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Posted 24 октября, 10:49

Published 24 октября, 10:49

Modified 24 октября, 10:51

Updated 24 октября, 10:51

Иллюстрация

В Омске провалились поиски проектировщика для достройки Красногорского гидроузла

24 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

Аукцион на поиск проектировщика для достройки гидроузла под Омском не состоялся

На торги поступила только одна заявка.

Омское «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» около месяца назад объявило торги на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проект 2 этапа строительства Красногорского гидроузла. Казенное учреждение планировало заплатить за работу 612,9 млн рублей.

С первой попытки сделать это не получилось: торги признали несостоявшимися.

«По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов определения поставщика.

Единственная поступившая заявка соответствовала всем требованиям, но казенное учреждение не проводило согласование возможности заключения контракта с единственным поставщиком. Город55 запросил информацию о том, кто заявился на аукцион, но оперативно получить комментарий не удалось.

По условиям проекта контракта, на разработку проекта и инженерные изыскания отводилось время до 22 ноября 2024 года. Достраивать гидроузел собираются в 2025–2027 года. Ориентировочно на это потребуется 8,3 млрд рублей.

Напомним, что сейчас на Красногорском гидроузле работает подрядчик — «Межрегионстрой». За строительство первой очереди гидроузла компании заплатят 4,6 млрд рублей. О работах на объекте недавно рассказывал губернатор Виталий Хоценко:

Виталий Хоценко рассказал, как проходит строительство Красногорского гидроузла
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#Омск#Омская область#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Торги#Проект#Новости#Гидроузел#Красногорский гидроузел#Юлия Истомина
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