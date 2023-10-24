В Омске провалились поиски проектировщика для достройки Красногорского гидроузла

Posted 24 октября, 10:49
Published 24 октября, 10:49
Modified 24 октября, 10:51
Updated 24 октября, 10:51
Омское «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» около месяца назад объявило торги на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проект 2 этапа строительства Красногорского гидроузла. Казенное учреждение планировало заплатить за работу 612,9 млн рублей.
С первой попытки сделать это не получилось: торги признали несостоявшимися.
«По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов определения поставщика.
Единственная поступившая заявка соответствовала всем требованиям, но казенное учреждение не проводило согласование возможности заключения контракта с единственным поставщиком. Город55 запросил информацию о том, кто заявился на аукцион, но оперативно получить комментарий не удалось.
По условиям проекта контракта, на разработку проекта и инженерные изыскания отводилось время до 22 ноября 2024 года. Достраивать гидроузел собираются в 2025–2027 года. Ориентировочно на это потребуется 8,3 млрд рублей.
Напомним, что сейчас на Красногорском гидроузле работает подрядчик — «Межрегионстрой». За строительство первой очереди гидроузла компании заплатят 4,6 млрд рублей. О работах на объекте недавно рассказывал губернатор Виталий Хоценко: