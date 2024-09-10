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Красногорский гидроузел

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2024
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
10 сентября, 07:00
Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
25 июня, 09:40
На 1,5 года позже. 1-й этап строительства гидроузла под Омском завершится в 2026 году
20 июня, 04:54
Проверила прокуратура. Красногорский гидроузел в Омской области готов на 20%
Сегодня, 29 мая, региональная прокуратура посетила строительную площадку Красногорского гидроузла, сейчас готовность объекта составляет 20%.
29 мая, 11:07
Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
22 апреля, 09:08
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
29 марта, 04:00
Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле
1 марта, 08:02
2023
Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла
23 декабря 2023, 07:19
Все-таки состоялся. Проектировать достройку гидроузла под Омском будут питерцы
25 октября 2023, 04:52
В Омске провалились поиски проектировщика для достройки Красногорского гидроузла
24 октября 2023, 10:49
Виталий Хоценко рассказал, как проходит строительство Красногорского гидроузла
Возведение объекта находится на особом контроле.
18 октября 2023, 04:57
Подготовку проекта 2 этапа строительства гидроузла под Омском оценили в 613 миллионов
28 сентября 2023, 07:00
Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
15 августа 2023, 10:57
Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск
17 июня 2023, 15:41
В минтрансе отреагировали на коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла
Чиновник попался на взятке при строительстве объекта.
18 мая 2023, 07:54
2022
Следить за строительством Красногорского гидроузла под Омском будет фирма из Москвы
Общая стоимость контракта составила 50 млн рублей.
31 октября 2022, 11:17
На Красногорском гидроузле начали осушать судоходные шлюзы
В августе строительную площадку передали московскому подрядчику ООО «МежРегионСтрой».
7 сентября 2022, 13:55

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