Виталий Хоценко рассказал, как проходит строительство Красногорского гидроузла

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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На Красногорском гидроузле в Омском районе в настоящее время возводят пусковой комплекс. Подробнее об этапах строительства рассказал сегодня, 18 октября, губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Продолжается строительство Красногорского гидроузла на Иртыше. Оно будет проходить в два этапа. В рамках первого этапа ведутся земляные и ремонтно-восстановительные работы железобетонных конструкций. На объекте работает порядка 120 человек — бетонщики, сварщики, электрики, машинисты, а также 29 единиц техники», — сообщил Виталий Хоценко.
Красногорский гидроузел — один из важнейших инфраструктурных проектов Омской области, подчеркнул губернатор Виталий Хоценко. Поэтому строительный процесс находится на особом контроле.