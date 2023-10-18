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Виталий Хоценко рассказал, как проходит строительство Красногорского гидроузла

Виталий Хоценко рассказал, как проходит строительство Красногорского гидроузла

18 октября 2023, 04:57
Фото: Вячеслав Крузман / Правительство Омской области
Возведение объекта находится на особом контроле.

На Красногорском гидроузле в Омском районе в настоящее время возводят пусковой комплекс. Подробнее об этапах строительства рассказал сегодня, 18 октября, губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Продолжается строительство Красногорского гидроузла на Иртыше. Оно будет проходить в два этапа. В рамках первого этапа ведутся земляные и ремонтно-восстановительные работы железобетонных конструкций. На объекте работает порядка 120 человек — бетонщики, сварщики, электрики, машинисты, а также 29 единиц техники», — сообщил Виталий Хоценко.
Видео: Вячеслав Крузман / Правительство Омской области

Красногорский гидроузел — один из важнейших инфраструктурных проектов Омской области, подчеркнул губернатор Виталий Хоценко. Поэтому строительный процесс находится на особом контроле.

#Видео#Омск#Омская область#Строительство#Красногорский гидроузел#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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