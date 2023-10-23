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В момент ДТП в маршрутке ехали 16 пассажиров

Пострадала 18-летняя омичка. Два автобуса столкнулись на скользкой дороге

23 октября 2023, 05:38
Фото: Управление МВД России по Омской области
В момент ДТП в маршрутке ехали 16 пассажиров

В Омске в ДТП с двумя автобусами пострадала 18-летняя девушка

Авария произошла на пересечении улицы 3-й Островской и Ленинградского проспекта.

Сегодня утром, 23 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя пассажирка «ГАЗели», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем автобуса Higer не выдержал дистанцию и врезался в пассажирскую «ГАЗель», ехавшую по маршруту № 409. Авария произошла на пересечении улицы 3-й Островской и Ленинградского проспекта.

В момент ДТП в маршрутке ехали 16 пассажиров, одной из них, 18-летней девушке, потребовалась помощь врачей.

В Госавтоинспекции напомнили, что из-за погодных условий водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дороге, соблюдать ПДД.

Ранее в мэрии Омска рассказали, что на борьбу с гололедом в Омске минувшей ночью ушло около 230 тонн песко-соляной смеси. Работы продолжатся и днем.

За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Автобус#Безопасность#Пассажиры#Гололед#Маршрут#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Медицинская помощь#Первый снег в Омске
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