Пострадала 18-летняя омичка. Два автобуса столкнулись на скользкой дороге

В момент ДТП в маршрутке ехали 16 пассажиров, одной из них, 18-летней девушке, потребовалась помощь врачей.



В Госавтоинспекции напомнили, что из-за погодных условий водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дороге, соблюдать ПДД.