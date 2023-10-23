Пострадала 18-летняя омичка. Два автобуса столкнулись на скользкой дороге

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Сегодня утром, 23 октября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя пассажирка «ГАЗели», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем автобуса Higer не выдержал дистанцию и врезался в пассажирскую «ГАЗель», ехавшую по маршруту № 409. Авария произошла на пересечении улицы 3-й Островской и Ленинградского проспекта.
В момент ДТП в маршрутке ехали 16 пассажиров, одной из них, 18-летней девушке, потребовалась помощь врачей.
В Госавтоинспекции напомнили, что из-за погодных условий водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дороге, соблюдать ПДД.
Ранее в мэрии Омска рассказали, что на борьбу с гололедом в Омске минувшей ночью ушло около 230 тонн песко-соляной смеси. Работы продолжатся и днем.