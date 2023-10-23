Диетолог назвала продукты, которые помогут укрепить кости

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Диетолог-нутрициолог Елена Желянина сообщила, какие продукты можно употреблять для укрепления костей. Кальций, по ее словам, содержится не только в молочной продукции. В некоторой еде его даже больше, чем в молоке, которое считается многими источником витамина.
Так, много кальция можно найти в фундуке, миндале, семенах, а также брокколи и бананах. Для обогащения организма стоит также присмотреться к кунжутному маслу и семенам кунжута. Они — кладезь насыщенных жирных кислот.
Процессу укрепления костей при этом могут помешать некоторые продукты, затормаживающие усвоение кальция. В этом списке находятся чай и кофе, содержащие танины. Об этом Желянина сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург».