Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

иллюстрация

Диетолог назвала продукты, которые помогут укрепить кости

23 октября 2023, 08:42
Фото: Город55
иллюстрация
По информации врача, не только в молочных продуктах может содержаться большое количество кальция.

Диетолог-нутрициолог Елена Желянина сообщила, какие продукты можно употреблять для укрепления костей. Кальций, по ее словам, содержится не только в молочной продукции. В некоторой еде его даже больше, чем в молоке, которое считается многими источником витамина.

Так, много кальция можно найти в фундуке, миндале, семенах, а также брокколи и бананах. Для обогащения организма стоит также присмотреться к кунжутному маслу и семенам кунжута. Они — кладезь насыщенных жирных кислот.

Процессу укрепления костей при этом могут помешать некоторые продукты, затормаживающие усвоение кальция. В этом списке находятся чай и кофе, содержащие танины. Об этом Желянина сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Стало известно, можно ли пить на ночь
Узнать подробнее
#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Врач#Новости#Витамины#Алина Ясинская
Подпишитесь
«Щекотливая тема»: как в Омске относятся к появлению нового митрополита
Сегодня, 11:24
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 04:58
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
Сегодня, 08:10
«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей
Сегодня, 08:03
У омского застройщика «Догма» поменялся генеральный директор
Сегодня, 06:28
«Ложь». Юрист отреагировал на заявление главы омского минобра о насилии в детдоме
Сегодня, 07:14