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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

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Стало известно, можно ли пить на ночь

20 октября 2023, 07:45
Фото: Город55
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Вода необходима организму даже в период сна.

Для нормальной жизнедеятельности взрослому человеку нужно примерно около 1600 мл воды в день, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на иностранных специалистов. При этом многие задаются вопросом о том, можно ли пить перед сном.

Конечно, при недостаточном количестве воды в организме начнется обезвоживание. Оно проявляется усталостью, головокружением и спутанностью сознания. При увлечении напитками вечером человек может просыпаться несколько раз, чтобы сходить в туалет. Поэтому выспаться вряд ли удастся. Частые ночные подъемы при этом могут стать причиной увеличения веса, ожирения, высокого давления, болезней сердца, повышенного уровня холестерина.

Конечно, жидкость нужна организму и ночью для поддержания уровня гидратации. При жажде лучше выпить воду, а от напитков с кофеином, алкоголя следует отказаться. С ними не получится полноценно восстановить силы. Чтобы быстрее заснуть, можно взять перед сном немного теплого молока. А стакан теплой воды вечером поможет вывести токсины и улучшить работу пищеварительной системы. Также это замедляет старение, повышает иммунитет и помогает в борьбе с лишним весом.

При этом употребление большого количества жидкости вечером может способствовать изжоге. Это касается тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Тем, кто следит за фигурой, лучше не пить ряженку перед сном. А газировка задерживает жидкость в организме, из-за нее вполне могут быть и отеки.

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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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