Стало известно, можно ли пить на ночь

Конечно, жидкость нужна организму и ночью для поддержания уровня гидратации. При жажде лучше выпить воду, а от напитков с кофеином, алкоголя следует отказаться. С ними не получится полноценно восстановить силы. Чтобы быстрее заснуть, можно взять перед сном немного теплого молока. А стакан теплой воды вечером поможет вывести токсины и улучшить работу пищеварительной системы. Также это замедляет старение, повышает иммунитет и помогает в борьбе с лишним весом.