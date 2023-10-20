Стало известно, можно ли пить на ночь

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Для нормальной жизнедеятельности взрослому человеку нужно примерно около 1600 мл воды в день, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на иностранных специалистов. При этом многие задаются вопросом о том, можно ли пить перед сном.
Конечно, при недостаточном количестве воды в организме начнется обезвоживание. Оно проявляется усталостью, головокружением и спутанностью сознания. При увлечении напитками вечером человек может просыпаться несколько раз, чтобы сходить в туалет. Поэтому выспаться вряд ли удастся. Частые ночные подъемы при этом могут стать причиной увеличения веса, ожирения, высокого давления, болезней сердца, повышенного уровня холестерина.
Конечно, жидкость нужна организму и ночью для поддержания уровня гидратации. При жажде лучше выпить воду, а от напитков с кофеином, алкоголя следует отказаться. С ними не получится полноценно восстановить силы. Чтобы быстрее заснуть, можно взять перед сном немного теплого молока. А стакан теплой воды вечером поможет вывести токсины и улучшить работу пищеварительной системы. Также это замедляет старение, повышает иммунитет и помогает в борьбе с лишним весом.
При этом употребление большого количества жидкости вечером может способствовать изжоге. Это касается тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Тем, кто следит за фигурой, лучше не пить ряженку перед сном. А газировка задерживает жидкость в организме, из-за нее вполне могут быть и отеки.